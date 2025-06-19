В Кремле прокомментировали участие Зеленского в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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В Кремле прокомментировали участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7, заявив, что эта поездка якобы не была для него удачной.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, при обсуждении итогов саммита G7 Владимир Путин и Си Цзиньпин обратили внимание на «шероховатости среди участников встречи». Кроме того, Ушаков отметил, что для Зеленского этот саммит «отнюдь не стал самой удачной зарубежной поездкой».

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Напомним, ранее Ушаков заявлял, что во время разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина речь шла об отношениях между РФ и КНР, визите Зеленского на G7 и конфликте между Ираном и Израилем.