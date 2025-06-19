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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Кремле прокомментировали участие Зеленского в саммите G7

Помощник Путина заявил, что для Зеленского саммит G7 был якобы неудачным.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

В Кремле прокомментировали участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7, заявив, что эта поездка якобы не была для него удачной.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, при обсуждении итогов саммита G7 Владимир Путин и Си Цзиньпин обратили внимание на «шероховатости среди участников встречи». Кроме того, Ушаков отметил, что для Зеленского этот саммит «отнюдь не стал самой удачной зарубежной поездкой».

Напомним, ранее Ушаков заявлял, что во время разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина речь шла об отношениях между РФ и КНР, визите Зеленского на G7 и конфликте между Ираном и Израилем.

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