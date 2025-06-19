У Кремлі прокоментували участь Зеленського в саміті G7

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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У Кремлі прокоментували участь президента України Володимира Зеленського у саміті G7, заявивши, що ця поїздка нібито не була для нього вдалою.

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

За його словами, під час обговорення підсумків саміту G7 Володимир Путін і Сі Цзіньпін звернули увагу на «шереховатості серед учасників зустрічі». Крім того, Ушаков зазначив, що для Зеленського цей саміт «віднюдь не став найвдалішою закордонною поїздкою».

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Нагадаємо, раніше Ушаков заявляв, що від час розмови Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна йшлося про відносини між РФ та КНР, візит Зеленського на G7 й конфлікт між Іраном та Ізраїлем.