Трамп может остановить военную помощь: как это изменит ход войны

Дональд Трамп / © Associated Press

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В июне Дональд Трамп, критикуя дипломатические усилия США, заявил, что «иногда лучше разрешить двум детям конфликтовать», чем вмешиваться извне. Эта метафора отражает его отношение к вооруженной помощи Украине — он считает, что США потратили слишком много ресурсов и времени.

Об этом пишет ABC News.

В апреле администрация США утвердила $50 млн военной помощи только после подписания Киевом спорного соглашения о разделе полезных ископаемых. Однако большинство из более чем $3,9 млрд не было потрачено до конца срока. В марте 2025 года Трамп заморозил американское финансирование и разведданные для Украины на неделю, что повлекло за собой кризис.

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Украина подчеркивает, что без американской помощи оборона станет слабее. По словам депутата Александра Мережко, военная помощь США составляет около 20-30% вооружения Украины. Такая поддержка играет ключевую роль в защите Киева от ракетных атак и обеспечении работы ПВО.

Аналитики считают, что США легко заменить другими поставщиками, но это потребует времени. Аналитик Павел Лузин отмечает, что, учитывая ресурсы Европы и возможности Украины, альтернативная поддержка возможна. Однако критические системы, как Patriot, HIMARS и разведданные, сильно зависят от американских поставок.

Любая приостановка помощи может привести к ухудшению безопасности, в частности на фоне частых атак с дронов. Без действенных систем ПВО, по мнению экспертов, погибнет больше гражданских, а Киев может стать более уязвимым.

Хотя США остаются главным донором из более чем $74 млрд военной помощи, последние призывы Трампа к сокращению поддержки вызывают беспокойство в Киеве и среди международных аналитиков. Вопрос состоит в том, изменится ли поток ресурсов из США и какова роль партнеров в заполнении потенциального вакуума.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из «Группы восьми» (G8) в 2014 году было, по его мнению, «серьезной ошибкой», которая могла привести к полномасштабной войне в Украине.

По словам Трампа, G7 ранее функционировала как G8, но Россию исключили из международного клуба ведущих экономик после аннексии Крыма. Он обвинил в этом тогдашнего президента США Барака Обаму и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отметив, что именно они выступили против присутствия РФ в составе G8.

«Я считаю, что это была ошибка. Если бы Россия оставалась в G8, у нас не было бы этой войны», — отметил американский лидер, добавив, что говорил об этом открыто еще до своего прихода в политику.