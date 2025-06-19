Трагедия в Одессе: пропавшая девочка найдена мертвой

Девочка, которую нашли мертвой / © Национальная полиция Украины

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В Одессе завершены поиски пропавшей без вести семилетней Соломии Тарасюк. Полиция нашла девочку мертвой.

Об этом сообщила полиция Одесской области

Ребенок вышел из дома 18 июня вечером и не вернулся. К сожалению, 19 июня правоохранители обнаружили тело ребенка. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

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Полиция сообщила, что работает с мужчиной, который предположительно может быть причастен к смерти ребенка. Другие подробности правоохранители пообещали обнародовать позже.

Напомним, в Калуше на Прикарпатье в квартире нашли мертвым 3-летнего ребенка. Ее 32-летнюю горе-мать подозревают в убийстве дочери. На похороны девочки пришли сотни людей.