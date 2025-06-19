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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Трагедія в Одесі: зниклу дівчинку знайдено мертвою

В Одесі завершилися пошуки 7-річної Соломії Тарасюк — дівчинку знайшли мертвою.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дівчинка, яку знайшли мертвою

Дівчинка, яку знайшли мертвою / © Національна поліція України

В Одесі завершено пошуки зниклої безвісти семирічної Соломії Тарасюк. Поліція знайшла дівчинку мертвою.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Дитина вийшла з дому 18 червня ввечері й не повернулася. На жаль, 19 червня правоохоронці виявили тіло дитини. Обставини трагедії наразі з’ясовуються.

Поліція повідомила, що працює з чоловіком, який імовірно може бути причетним до смерті дитини. Інші подробиці правоохоронці пообіцяли оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, в Калуші на Прикарпатті у квартирі знайшли мертвою 3-річну дитину. Її 32-річну горе-матір підозрюють у вбивстві доньки. На похорон дівчинки прийшли сотні людей.

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