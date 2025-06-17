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Росіяни атакували Одесу: є руйнування будинків та потерпілі
В Одесі є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.
На світанку ворог під час повітряної тривоги масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.
Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.
Попри активну роботу українських бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Є постраждалі. Інформація щодо їх кількості уточнюється.
Пізніше стало відомо, що наразі відомо про щонайменше пʼятьох поранених, серед яких одна дитина.
Нагадаємо, що у Запоріжжі після атаки РФ спалахнула пожежа на території підприємства.