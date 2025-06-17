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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Одессу: есть разрушения домов и пострадавшие

В Одессе есть разрушение, пожар и повреждение гражданской инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

На рассвете враг во время воздушной тревоги массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.

  • Несмотря на активную работу украинских бойцов ПВО, в городе есть разрушение, пожар и повреждение гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.

  • Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется.

  • Позже стало известно, что сейчас известно о по меньшей мере пятерых раненых, среди которых один ребенок.

Напомним, что в Запорожье после атаки РФ вспыхнул пожар на территории предприятия .

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