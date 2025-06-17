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- Украина
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Россияне атаковали Одессу: есть разрушения домов и пострадавшие
В Одессе есть разрушение, пожар и повреждение гражданской инфраструктуры.
На рассвете враг во время воздушной тревоги массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками.
Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.
Несмотря на активную работу украинских бойцов ПВО, в городе есть разрушение, пожар и повреждение гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.
Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется.
Позже стало известно, что сейчас известно о по меньшей мере пятерых раненых, среди которых один ребенок.
Напомним, что в Запорожье после атаки РФ вспыхнул пожар на территории предприятия .