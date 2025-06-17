Эти лайфгаки помогут почистить ананас за 1 минуту

Ананас / © Pixabay

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Ананасы — это экзотические фрукты, которые часто появляются на наших столах. Их можно подавать отдельно, но также добавлять в разнообразные блюда, прекрасно сочетаются в салатах, можно подавать в виде фруктовых шпажек. Однако многие отказываются есть свежий ананас (заменяя его консервированным) из-за того, что его трудно чистить. На самом деле, не придется тратить много времени, если правильно все организовать.

Как почистить ананас быстро и легко

Процесс обработки ананаса не доставит много хлопот, если правильно его организовать. Для этого понадобится только жесткая поверхность, сам фрукт и очень острый нож. Есть несколько вариантов того, как почистить ананас в домашних условиях.

Первый метод. Сначала нужно отрезать нижнюю часть ананаса, а затем — верхнюю. Затем срежьте кожуру со всех сторон. Старайтесь сделать V-образный надрез. После того, как вы почистили и удалили глазки, можно нарезать ананас ломтиками, кусочками или как вам больше нравится.

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Второй способ почистить ананас — срезать верхнюю часть фрукта, а затем нарезать его ломтиками. Тогда из каждого ломтика нужно вырезать кожицу, а также твердую сердцевину. Однако этот способ занимает больше времени.

Если не нужно сберечь целостность ананасовых колец, можно сделать все еще проще. После удаления верхнего и нижнего участков кожуры плод разрезают вдоль на 4 части. Теперь просто срезаем кожуру с каждого элемента, удаляем глазки. Если ананас сразу уйдет в пищу в чистом виде, можно просто нарезать его порционными кусочками, не избавляясь от кожуры.

Раньше мы писали, как приготовить вкусный салат с ананасом. Больше об этом читайте в новости.