Ці лайфгаки допоможуть почистити ананас за 1 хвилину

Ананас / © Pixabay

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Ананаси — це екзотичні фрукти, які часто з’являються на наших столах. Їх можна подавати окремо, але також додавати до різноманітних страв, чудово смакують у салатах або подавати у вигляді фруктових шпажок. Однак чимало людей відмовляються їсти свіжий ананас (замінюючи його консервованим) через те, що його важко чистити. Насправді не доведеться витрачати багато часу, якщо правильно все організувати.

Як почистити ананас швидко і легко

Процес обробляння ананаса не завдасть багато клопоту, якщо правильно його організувати. Для цього знадобиться тільки тверда поверхня, сам фрукт і дуже гострий ніж. Існує кілька варіантів того, як почистити ананас у домашніх умовах.

Перший спосіб. Спочатку потрібно відрізати нижню частину ананаса, а потім — верхню. Потім зріжте шкірку з усіх боків. Намагайтеся зробити V-подібний надріз. Після того, як ви почистили і видалили вічка, можна нарізати ананас скибочками, шматочками або як вам більше подобається.

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Другий спосіб почистити ананас — зрізати верхню частину фрукта, а потім нарізати його скибочками. Тоді з кожної скибочки треба вирізати шкірку, а також тверду серцевину. Однак цей спосіб забирає більше часу.

Якщо не потрібно зберегти цілісність ананасових кілець, можна зробити все ще простіше. Після видалення верхньої та нижньої ділянок шкірки плід розрізають уздовж на 4 частини. Тепер просто зрізаємо шкірку з кожного елемента, видаляємо вічка. Якщо ананас одразу піде в їжу в чистому вигляді, можна просто нарізати його порційними шматочками, не позбуваючись шкірки.

Раніше ми писали, як приготувати смачний салат з ананасом. Більше про це читайте у новині.