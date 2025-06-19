Іран поки що зберігає обороноспроможність попри ліквідацію ключових командирів в армії та розвідці / © Associated Press

Реклама

Серія цілеспрямованих ліквідацій іранських військових командирів виявила серйозні провали у контррозвідувальній діяльності Ісламської Республіки. За інформацією французького видання Le Monde, ці події свідчать про глибоке проникнення ізраїльських розвідувальних служб у структури іранської оборони.

Загадкове зникнення ключових фігур

Через майже тиждень після початку ізраїльських ударів по іранській території, що почалися 13 червня, доля кількох високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) — ідеологічної армії режиму — залишається незрозумілою. Це підживлює припущення про їхнє можливе поранення, зникнення або смерть, яка ще не була офіційно підтверджена.

Серед зниклих безвісти фігур — Есмаїл Гаані, командувач Сил «Аль-Кудс» (елітного підрозділу, відповідального за зовнішні операції), Аліреза Тангсірі, командувач ВМС КВІР, та Голамреза Солеймані, керівник Басідж — територіальних ополчень, що підпорядковуються КВІР. З початку бойових дій вони не робили жодних публічних заяв і не з’являлися на публіці, хоча зазвичай були одними з найактивніших голосів режиму.

Реклама

Їхнє раптове мовчання, у поєднанні з відсутністю призначень на кілька вакантних посад — зокрема, командувача сухопутних військ КВІР, попередній глава якого замінив свого вбитого начальника — викликає серйозні запитання щодо справжнього масштабу людських втрат серед вищого військового керівництва Ірану.

Ізраїль стверджує, що вбив близько 20 високопоставлених іранських офіцерів, проте іранська влада визнає лише близько половини цих втрат. Примітно також, що в Ірані досі не було організовано жодної публічної церемонії поховання загиблих командирів.

Втрати серед військової та розвідувальної еліти

Вже під час першої хвилі ударів 13 червня було вбито кількох ключових фігур у військовій ієрархії Ірану.

Серед них:

Реклама

Мохаммад Багері, начальник штабу збройних сил;

Хосейн Саламі, головнокомандувач КВІР;

Амір Алі Хаджизаде, очільник аерокосмічних сил, відповідальний за балістичний арсенал;

Голам Алі Рашид, голова центрального штабу «Хатам Аль-Анбія» (інженерного підрозділу КВІР).

Важливо зазначити, що 17 червня, також ліквідували наступного начальника центрального штабу «Хатам Аль-Анбія» Алі Шадмані.

Втрати є значними і на розвідувальному фронті. 15 червня було вбито Мохаммада Каземі, очільника розвідувальної організації КВІР. На цю стратегічну посаду, яка відповідає за внутрішню та військову розвідку країни, досі не призначено наступника.

Серед науковців загинув Ферейдун Аббасі, колишній голова Організації атомної енергії Ірану та депутат. Цей вчений-ядерник, який уже був мішенню замаху у 2010 році, приписуваного Ізраїлю, нещодавно заявив, що Іран вже двадцять років володіє технологіями, необхідними для виробництва ядерної бомби, що посилило занепокоєння міжнародної спільноти.

«Глибоке проникнення» та системні проблеми

На думку Алі Алфоне, дослідника з Інституту арабських держав Перської затоки, ця серія цілеспрямованих вбивств наочно продемонструвала проблеми контрозвідки Ісламської Республіки.

Реклама

«Це свідчить про глибоке проникнення ізраїльських розвідувальних служб усередину іранського оборонного апарату та виявляє провал контррозвідки у службах безпеки Ірану. Іранські розвідувальні служби, зайняті внутрішніми репресіями та збереженням режиму, не змогли перебудуватися перед обличчям посилення зовнішніх загроз, ігноруючи прецеденти, встановлені крахом Хезболли, вбивством Ісмаїла Ханії [лідера ХАМАС, убитого в липні 2024 року на іранській території — ред.] та неодноразовими ліквідаціями вчених-ядерників», — зазначив Алфоне.

Він додав, що системна корупція в країні та народне невдоволення також сприяли ізраїльському проникненню в оборонні структури.

Військовий апарат зберігає оперативність, але стикається з викликами

На інституційному рівні, пояснює Алі Алфоне, Корпус вартових функціонує «за моделлю майже колективного керівництва з децентралізованою командною структурою». Такі характеристики знижують операційну ефективність, але посилюють стійкість до ліквідаційних операцій.

«Однак стандартні операційні процедури Вартових залишилися незмінними: попри ліквідацію командування аерокосмічних сил у перший же день, Іран продовжив обстріли балістичними ракетами та безпілотниками проти Ізраїлю», — додав дослідник.

Реклама

На його думку, труднощі для іранців полягають не стільки у зникненні високопоставлених чиновників, скільки у «надійній та багатошаровій архітектурі протиракетної оборони Ізраїлю».

Нагадаємо, Ізраїль надихався серіалом «Гра престолів», коли готував ліквідацію військового командування Ірану. Ізраїльські військові провели операцію «Червоне весілля», вбивши ключових генералів Ірану та зірвавши ракетну атаку на Тель-Авів.