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Ізраїль готував перший удар по Ірану за сценарієм "Гри престолів" — ЗМІ
Ізраїльські військові провели операцію “Червоне весілля”, натхненну Грою престолів, вбивши ключових генералів Ірану та зірвавши ракетну атаку на Тель-Авів.
Ізраїльські військові та розвідслужби ще з осені 2024 року таємно готували операцію, яка мала вразити саме серце іранського військового командування. Планування почалося з десятигодинної закритої наради у готелі, де керівники армії та спецслужб окреслили головні цілі: нейтралізувати ППО Ірану, скоротити ракетний потенціал і завдати удару по ядерній програмі.
Про це повідомляє видання BILD.
Одним із ключових рішень стало проведення блискавичної операції з ліквідації найвищого керівництва іранської армії. Завдання було надзвичайно складним — удари мали відбутися синхронно, на відстані понад 1500 км, без попереджень і з миттєвим ефектом. Мета — позбавити Іран можливості оперативно реагувати.
Операція отримала кодову назву “Червоне весілля” — натяк на жорстоку сцену з серіалу “Гра престолів”, де гості були знищені на весіллі під час раптової зради. Саме так, несподівано й жорстко, мали загинути іранські генерали.
У ніч на 13 червня план був реалізований. Ізраїльські винищувачі атакували об’єкти, де перебували ключові постаті військової ієрархії Ірану — начальник Генштабу, командувач Корпусу вартових Ісламської революції та очільник екстреного командування загинули. За даними Walla, деяких із них вбили у сні. Згодом було знищено й бункер, де зібралися представники командування ВПС Ірану.
Видання наводить слова джерела, яке описало перші хвилини після удару:
“Коли Революційна гвардія та армія намагалися зібрати інформацію і дати наказ на відповідь, уже не залишилося жодного, хто міг би ухвалити рішення”.
За інформацією Walla, саме це знищення командного складу зірвало первинний план Ірану — запуск близько тисячі балістичних ракет по території Ізраїлю в разі війни. Замість негайного удару, у Тегерана пішов майже весь день на організацію відповіді, яка виявилася значно слабшою.
Ізраїльська операція паралізувала військове керівництво Ірану — режим поки не спромігся повністю оговтатися від завданого удару.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що унаслідок ізраїльського удару по Ірану у ніч проти 13 червня 2025 року загинув голова Корпусу вартових ісламської революції, іранський генерал Хосейн Саламі.
Окрім того, повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю завдала превентивного удару по ядерній програмі Ірану.