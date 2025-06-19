Израиль готовил первый удар по Ирану по сценарию "Игры престолов" - СМИ

Генеральный штаб ЦАХАЛ. / © Пресс-служба Армии обороны Израиля

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Израильские военные и разведслужбы еще с осени 2024 года тайно готовили операцию, которая должна была поразить сердце иранского военного командования. Планирование началось с десятичасового закрытого совещания в гостинице, где руководители армии и спецслужб очертили главные цели: нейтрализовать ПВО Ирана, сократить ракетный потенциал и нанести удар по ядерной программе.

Об этом сообщает издание BILD.

Одним из ключевых решений стало проведение молниеносной операции по ликвидации высшего руководства иранской армии. Задача была очень сложной — удары должны были состояться синхронно, на расстоянии более 1500 км, без предупреждений и с мгновенным эффектом. Цель – лишить Иран возможности оперативно реагировать.

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Операция получила кодовое название "Красная свадьба" - намек на жестокую сцену из сериала "Игра престолов", где гости были уничтожены на свадьбе во время внезапной измены. Именно так, неожиданно и жестко, должны были погибнуть иранские генералы.

В ночь на 13 июня план был реализован. Израильские истребители атаковали объекты, где находились ключевые фигуры военной иерархии Ирана — начальник Генштаба, командующий Корпусом стражей Исламской революции и глава экстренного командования погибли. По данным Walla, некоторые из них были убиты во сне. Впоследствии был уничтожен и бункер, где собрались представители командования ВВС Ирана.

Издание приводит слова источника, описавшего первые минуты после удара:

"Когда Революционная гвардия и армия пытались собрать информацию и дать приказ на ответ, уже не осталось ни одного, кто мог бы принять решение".

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По информации Walla, именно это уничтожение командного состава сорвало первоначальный план Ирана – запуск около тысячи баллистических ракет по территории Израиля в случае войны. Вместо немедленного удара у Тегерана пошел почти весь день на организацию ответа, которая оказалась значительно слабее.

Израильская операция парализовала военное руководство Ирана — режим пока не смог полностью оправиться от нанесенного удара.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате израильского удара по Ирану в ночь на 13 июня 2025 года погиб председатель Корпуса стражей исламской революции, иранский генерал Хосейн Салами.

Кроме того, сообщалось, что армия обороны Израиля нанесла превентивный удар по ядерной программе Ирана.

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