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Израиль готовит новые удары по Тегерану – приказ премьера Нетаньяху
Премьер-министр Израиля отдал приказ армии усилить атаки по стратегическим и правительственным целям в Иране. Цахал ответит на удары по израильским городам.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля усилить удары по стратегическим объектам на территории Ирана.
Об этом сообщил министр обороны Йоав Галант.
Он заявил, что удары Ирана по больницам и жилым домам в Израиле являются военными преступлениями, и за них будет отвечать верховный лидер Ирана:
"Трусливый иранский диктатор сидит глубоко в своем укрепленном бункере и стреляет прицельными огнями по больницам и жилым домам в Израиле. Это военные преступления самого серьезного сорта, и Хаменеи будут привлечены к ответственности за свои преступления".
По словам Галанта, премьер-министр и министр обороны приказали ЦАХАЛу усилить интенсивность атак на стратегические объекты в Иране и правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы Израилю и взорвать иранский режим.
Напомним, утром 19 июня Израиль атаковал иранский ядерный тяжеловодный реактор Арак. Ядерный объект расположен примерно в 250 км юго-западнее Тегерана.