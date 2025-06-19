Путин не готов завершать войну: что остановит диктатора

Путин и война против Украины

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Кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что общее преимущество России в конечном итоге окажется решающим фактором для победы России над Украиной. Однако Москву нужно убедить, что ее цели в Украине нереалистичны.

Об этом в колонке Foreign Affairs написал почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоренс Д. Фридмэн.

Несмотря на определенные успехи российских войск на фронте и постоянные атаки дронами и ракетами по мирным городам, РФ все еще далека от достижения основных целей. Потери России являются колоссальными: только с начала 2025 года количество жертв достигает 200 000. Между тем украинские подразделения совершили несколько потрясающих операций, включая атаку 1 июня на российские стратегические бомбардировщики в тылу РФ. Кроме этого, украинские дроны регулярно наносят удары по военным и нефтяным объектам России. Это подвергает сомнению любые предположения о том, что «Киев доживает последние дни или что Москва близка к решающему прорыву».

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«Учитывая, что Трамп представил Путину, как он считал, привлекательные условия прекращения огня, ему можно простить, если он удивится, почему российский президент такой упрямый. огня не только позволило бы российским войскам восстановиться после изнурительных нескольких лет, но и потенциально избавилось бы по крайней мере от некоторых санкций и дало бы шанс нормализовать отношения с Соединенными Штатами», — говорится в материале.

Однако ни одно из этих событий, а также растущее экономическое давление, с которым сталкивается Россия, не снизили военной решимости Путина. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью прекращения огня, которое спасло бы лицо, государство-агрессорша усилило боевые действия. С конца весны Россия атакует Киев и другие украинские города, совершая одни из самых больших воздушных бомбардировок за всю войну. Армия РФ активизировала свое последнее наступление, продвигаясь в Донецке, двигаясь в Сумы и пытаясь войти в Днепропетровск.

Как пишут аналитики, для близких наблюдателей за войной непреклонность и решительность Путина захватить больше территорий любой ценой не удивляют. Но это предлагает решающее понимание того, куда может двигаться война и что может понадобиться для ее прекращения.

Вечная война из учебника

С момента начала в феврале 2022 года война превратилась из так называемой «специальной военной операции» в экзистенциальную борьбу за Россию. страну на военный лад и объявил об аннексии четырех украинских областей в дополнение к Крыму, хотя российские войска еще не захватили эти области полностью и не захватили их даже через три года. Все это сделало войну еще сложнее для завершения.

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Как и в случае с несовершенной военной кампанией, несовершенная дипломатическая инициатива в большинстве своем начинается с фундаментального непонимания ситуации. Путин в 2022 верил, что сможет быстро выиграть войну. Трамп в январе 2025 верил, что он может быстро завершить войну.

«Путин предполагал, что Киев уйдет в течение нескольких дней после вторжения; Трамп утверждал, что может прекратить войну "за 24 часа". Но Трамп вскоре понял, что неразрешимый характер конфликта означает, что ему придется справиться с длительным испытанием, которое уже испытывает его терпение. Хотя Кремль вряд ли скрывал свои требования, Трамп считал, что Россия будет удовлетворена его предложением немедленного прекращения огня, фактического контроля над оккупированными территориями и запрета вступления Украины в НАТО», — пишут в FA.

Он был уверен, что Путин примет эти условия, так что действовал так, будто президент Украины Владимир Зеленский — главное препятствие для достижения соглашения. Хронология событий:

Трампа публично объяснил украинскому президенту суровые реалии слабой позиции Украины, особенно после того, как США прекратили поддержку. «У вас нет карт», — сказал он ему на печально известной встрече в Овальном кабинете в конце февраля. Когда Зеленский возразил, Соединенные Штаты даже ненадолго приостановили все военное и разведывательное сотрудничество с Украиной, чтобы подчеркнуть точку зрения Трампа;

Зеленский вскоре согласился на прекращение огня, частично для того, чтобы успокоить Трампа, но также чтобы дать Украине крайне необходимую передышку;

Путин, несмотря на усердные ухаживания администрации Трампа, отказался, даже когда уверял, что «готов работать над миром».

Ни одно из щедрых условий Трампа, включая восстановление деловых отношений между Россией и Соединенными Штатами, казалось, не имело значения.

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Хотя Трамп настаивал на своей готовности усилить санкции против России, если Путин не уступит, на практике американский президент не дал никаких намеков на то, что сделает это, отвергнув тем самым основную форму давления, доступную Соединенным Штатам.

С наступлением весны российская и украинская команды встретились для переговоров в Стамбуле, но смогли договориться только об обмене пленными. Когда обе стороны обменялись меморандумами, в которых изложены свои требования к миру, стало ясно, что Россия придерживается своих максимальных требований относительно территории Украины, суверенитета, разоружения и международного нейтралитета, прежде чем можно будет прекратить огонь.

Почему Путин упорный

У Путина есть несколько возможных причин для сопротивления прекращению огня. Во-первых, для него нет более важного вопроса, чем Украина. Обеспечение того, чтобы она никогда не могла быть действительно независимой от России, важно для его наследия. Кроме того, он не считает войну невыигрышной — вопреки медленному прогрессу российских войск за последние 18 месяцев, он рассчитывает, что общее преимущество России в силе в конечном итоге окажется решающим, и в конечном итоге Украина будет просто подавлена российской силой. По всей вероятности, он также считает прекращение огня вдоль нынешней линии столкновения нестабильным по своей сути. Если бы Россия сохранила только территории, которые она сейчас содержит, она осталась бы с оккупированной экономически неактивной, обезлюденной, поврежденной частью Украины, которую нужно было бы интенсивно контролировать. А длинную границу с Украиной нужно тщательно защищать.

«Для Путина завершение войны без достижения его основных политических целей было бы равносильно поражению и вызвало бы глубокий гнев патриотического, ультранационалистического блока, который он культивировал и лелеял во время войны. Более умеренная российская элита может почувствовать облегчение от такого результата, но с столь малым количеством результатов за столь дорогие усилия все равно придется подвергаться опасному анализу. Многие начнут спрашивать: "Стоит ли оно того?" и размышлять о провальности российского руководства», — говорится в тексте.

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Существуют и другие веские мотивы для Путина избежать сделки:

он потеряет лицо среди своих важнейших партнеров в Китае, Иране и Северной Корее, а также в тех странах глобального большинства, на которых он пытается произвести впечатление и даже возглавить;

он убедил Россию в том, что она ведет долгосрочную борьбу с Западом;

принятие даже временного перемирия в Украине может ободрить его противников по НАТО. Они могут попытаться воспользоваться любым признаком слабости.

«Более того, Путин знает, что любое ослабление санкций, сопровождающееся прекращением огня, будет ограничено и условно. Даже если бы Трамп был склонен к большей щедрости, Европейский Союз и Великобритания, вероятно, сопротивлялись бы. В конце концов, у Путина есть основания сомневаться в крупных экономических соглашениях, которые обещает Трамп. Выйдя из нестабильной и замедленной экономики России, многие западные компании и инвесторы будут колебаться возвращаться», — пишут авторы.

Таким образом, опасность поражения надвигается так же велика, как и победы. Если бы Путин считал, что Трамп может действовать таким образом, что поражение будет более вероятно для России, усиливая санкции или оказывая военную поддержку Украине, он мог бы быть склонным отнестись к его предложениям более серьезно. Впрочем, перспектива того, что Трамп откажется от поддержки Украины, придает уверенности Кремля в окончательной победе.

Как Украина сопротивляется

Со своей стороны Киев считает, что достиг предела уступок, на которые готов пойти в условиях прекращения огня. Он признал, что вряд ли вернет территорию, которую Россия сейчас оккупирует в ближайшее время, и понимает, что не сможет вступить в НАТО, хотя это было бы лучшей гарантией ее будущей безопасности. Однако украинское правительство также считает, что оно держится в боевых действиях и способно оставаться в войне, если прекращение огня не будет предусмотрено. Россияне еще не взяли города, которые прошлым летом считались неизбежным падением. Они сейчас давят так же настойчиво, как и всегда, но даже если Киеву придется уступить большую территорию, украинские войска могут получить чрезвычайно высокую цену за каждый километр, который Россия получит. Нужно мобилизовать больше войск, но ситуация далеко не безнадежна, особенно учитывая, что европейская поддержка должна вырасти, а собственная оборонная промышленность континента сейчас производит значительную часть того, что нужно на фронте.

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Хотя темпы войны ускорились за последние несколько месяцев, Россия еще не набрала достаточной скорости, чтобы изменить ситуацию на местах. Она прилагает больше усилий для массированных ракетных и беспилотных атак на украинские города, которые наносят вред и боли, а также дополнительно испытывают растянутую противовоздушную оборону Украины, но, как это часто бывает со разворачивающимися стратегическими бомбардировочными кампаниями, целевые общины адаптируются и справляются. Народ Украины уже пережил три зимы из-за дефицита энергии, но продолжает сопротивляться. Он знает свою вероятную судьбу, если окажется во власти Москвы.

Если война в Украине должна завершиться путем переговоров, Путину нужно будет убедить не только в том, что его политические цели нереалистичны, но и в том, что неудача в достижении соглашения приведет к ухудшению позиции России со временем. Пока это далеко не понятно.

Что может изменить ситуацию? Москва должна быть обеспокоена ростом темпов украинских атак на ряд военных и экономических целей на территории России. Наиболее зрелищные из них, такие как операция „Паутинка“ в начале июня, когда с помощью низкотехнологичных беспилотников малой дальности было уничтожено более десятка российских стратегических бомбардировщиков на авиабазах вдали от границы, стали свидетельством украинской дерзости, оперативной изобретательности и технического мастерства. Такие удары неудобны и разрушительны для России, но сами по себе вряд ли заставят Москву пересмотреть свою военную стратегию. Они также принципиально не изменили фундаментальную динамику на передовой, хотя атаки на логистические узлы, склады оружия и командные центры, безусловно, помогают», — пишет журналист.

С начала войны аналитики пытались выяснить, в какой момент одна или другая сторона останется без бронетехники, артиллерийских орудий, снарядов, ракет, противовоздушной обороны и т.д. В некоторых районах запасы серьезно истощены. Боеприпасы пока меньшая проблема для Украины, но ее средства ПВО вызывают серьезную обеспокоенность. Россия сейчас, похоже, не имеет возможности для маневренной войны. Однако обе стороны продолжают борьбу с помощью друзей и все больше полагаются на возможности, в частности беспилотники, где возможно массовое производство внутри страны, и оно относительно доступно, поэтому возможность длительного использования гораздо менее проблематична.

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Наиболее сложным вопросом есть человеческие ресурсы. Это было и остается серьезной проблемой для Украины. Хотя цифры сейчас выросли – Зеленский утверждает, что мобилизует 27 000 ежемесячно – в Киеве все еще существует сопротивление призыва 18-24-летних.

С российской стороны Москва соглашается на большие потери из-за небольших достижений и продолжает находить войска для отправки на фронт, несмотря на высокий риск смерти и ранений. Несколько западных анализов пришли к выводу, что война уже стоила России миллиона жертв.

«Похоже, у России есть готовность советского образца, которая, возможно, уходит корнями в имперские времена, бросать войска на вражеские оборонительные позиции в надежде, что некоторые из них пройдут. К примеру, современная российская стратегия опирается на небольшие группы войск на багги, мотоциклах и пешком, зная, что большинство не достигнет украинских рубежей, но достаточно мощных, чтобы занять новые территории», — отмечается в материале.

До сих пор Кремль находил войска, не прибегая к полномасштабной мобилизации. Это благодаря системе вознаграждений, которая предусматривает значительные и постоянно растущие выплаты новобранцам. Поскольку новобранцы в основном происходят из более бедных регионов страны, война также оказывает перераспределительный эффект. Российская военная машина немного похожа на добывающую промышленность, в которой пока есть материал, который можно добывать, это хороший бизнес. Впрочем, запасы будут ограничены. Уже есть сомнения в том, сколько еще рабочей силы государство может купить и по какой цене. Остается вопрос, придется ли Кремлю в какой-то момент прибегнуть к более принудительным методам.

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Эта цена связана с более широкой проблемой Путина относительно того, сможет ли российская экономика продолжать поддерживать такой уровень военных усилий. Москва смутила ожидания Запада по поводу того, что строгие санкции разрушат экономику страны, наслаждаясь несколькими годами высокого роста. Это результат сочетания разумного макроэкономического управления, высоких цен на энергоносители, поддержки Китая и других российских энергетических клиентов в обходе санкций, а также военного бума, вызванного огромным производством оборонной продукции. Но, начиная с конца 2024 года, появились признаки того, что милитаризованная экономика России начала серьезно перегреваться из-за дефицита рабочей силы, высокой инфляции и высоких процентных ставок, препятствовавших инвестициям. В первые месяцы 2025 года спад в международной торговле, вызванный Трампом, снизил цены на нефть, что еще больше надавило на российскую казну.

В начале 2023 Украина надеялась, что сможет выиграть войну с помощью контрнаступления. Когда это не удалось, и Конгресс отказался голосовать за дополнительную помощь Киеву, Россия была оптимистично настроена на возможность вырваться вперед в 2024 году. Сейчас Москва настаивает, что она может победить в долгосрочной перспективе. Путин, вероятно, все еще считает, что Украина сдастся первой, но он всегда недооценивал устойчивость и решительность Украины.

«Возможно, переломный момент наступит, когда Москва начнет осознавать полную бесполезность этой войны, а долгосрочный экономический ущерб для России начнет перевешивать затраты на признание того, что политическая цель войны не может быть достигнута. Вероятно, какая-нибудь будущая украинская операция спровоцирует необходимую переоценку. Однако опыт этой войны подчеркивает сложность того, чтобы заставить политических лидеров признать неудачу, когда их силы еще не потерпели поражения на поле боя и когда нет очевидного компромиссного соглашения, ожидающего переговоров. У одной из сторон нет…», — завершили в сообщении.

Ранее командир роты 412-го полка «Немезис» Сил беспилотных систем ВСУ, известный украинский музыкант Александр Ярмак сделал эмоциональное заявление: «Украинцев ждет ужасная кровавая осень. Военный призвал по возможности выезжать за город — подальше от стратегических объектов и критической инфраструктуры.

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Впрочем, военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН сказал, что не понимает, на чем базируются такие предположения. Более того, сегодня мы видим, что способности Российской Федерации уменьшаются.

«Не растут, а уменьшаются. Единственный у них ресурс, который пока мы никак не можем перемолоть и преодолеть – это человеческий ресурс. К сожалению, в этом смысле они нас преобладают. Нам приходится техническими средствами равнять возможности, равнять шансы, равнять соотношение личного состава на линии фронта», – рассказал Олег Жданов.