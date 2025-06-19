Путін не готовий завершувати війну: що зупинить диктатора

Путін та війна проти України

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Кремлівський диктатор Володимир Путін розраховує, що загальна перевага Росії в силі зрештою виявиться вирішальним фактором для перемоги Росії над Україною. Проте Москву порібно переконати, що її цілі в Україні — нереалістичні.

Про це у колонці для Foreign Affairs написав почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоренс Д. Фрідмен.

Попри певні успіхи російських військ на фронті й постійні атаки дронами й ракетами по мирних містах — РФ все ще далека від досягнення основних цілей. Втрати Росії є калосаьними: лише з початку 2025 року кількість жертв сягає 200 000. Тим часом українські підрозділи здійснили кілька приголомшливих операцій, зокрема атаку 1 червня на російські стратегічні бомбардувальники в тилу РФ. Крім цього, українські дрони регулярне завдають ударів по військових і нафтових об’єктах Росії. Це ставить під сумнів будь-які припущення про те, що «Київ доживає останні дні або що Москва близька до вирішального прориву».

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«Враховуючи, що Трамп представив Путіну, як він вважав, привабливі умови припинення вогню, йому можна пробачити, якщо він здивується, чому російський президент такий впертий. Якби Путін хотів знайти спосіб вивести свою країну з війни з мінімальним приниженням, пропозиція Трампа була настільки щедрою, як і будь-яка інша, яку, ймовірно, зробить президент США. Припинення вогню не лише дозволило б російським військам відновитися після виснажливих кількох років, але й потенційно позбулося б принаймні деяких санкцій і дало б шанс нормалізувати відносини зі Сполученими Штатами», — йдеться у матеріалі.

Однак жодна з цих подій, а також зростаючий економічний тиск, з яким стикається Росія, не зменшили військової рішучості Путіна. Замість того, щоб скористатися можливістю припинення вогню, яке б врятувало обличчя, держава-агресорка посилила бойові дії. З кінця весни Росія атакує Київ та інші українські міста, здійснюючи одні з найбільших повітряних бомбардувань за всю війну. Армія РФ активізувала свій останній наступ, просуваючись у Донецьку, рухаючись до Сум і намагаючись увійти до Дніпропетровська.

Як пишуть аналітики, для близьких спостерігачів за війною непохитність і рішучість Путіна захопити більше територій будь-якою ціною не дивують. Але це пропонує вирішальне розуміння того, куди може рухатися війна зараз і що може знадобитися для її припинення.

Вічна війна з підручника

З моменту початку в лютому 2022 року війна перетворилася з так званої «спеціальної військової операції» на екзистенційну боротьбу за Росію. Кампанія зазнала серйозних невдач восени 2022 року, але Путін не почав шукати спосіб припинити війну та скоротити втрати Росії. Натомість диктатор подвоїв зусилля. У вересні 2022 року він поставив країну на воєнний лад та оголосив про анексію чотирьох українських областей на додаток до Криму, хоча російські війська ще не захопили ці області повністю — і не захопили їх навіть через три роки. Все це зробило війну ще складнішою для завершення. Тепер однією з основних вимог Москви є те, щоб Україна передала територію, яку Росія не змогла захопити силою.

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Як і у випадку з недосконалою військовою кампанією, недосконала дипломатична ініціатива здебільшого починається з фундаментального нерозуміння ситуації. Путін у 2022 році вірив, що зможе швидко виграти війну. Трамп у січні 2025 року вірив, що він може швидко завершити війну.

«Путін припускав, що Київ паде протягом кількох днів після вторгнення; Трамп стверджував, що може припинити війну „за 24 години“. Але Трамп невдовзі зрозумів, що нерозв’язний характер конфлікту означає, що йому також доведеться впоратися з тривалим випробуванням, яке вже випробовує його терпіння. Хоча Кремль навряд чи приховував свої вимоги, Трамп вважав, що Росія буде задоволена його пропозицією негайного припинення вогню, фактичного контролю над окупованими територіями та заборони Україні вступу до НАТО», — пишуть у FA.

Він був впевнений, що Путін прийме ці умови, тож діяв так, ніби президент України Володимир Зеленський —головна перешкода для досягнення угоди. Хронологія подій:

Трампа публічно пояснив українському президенту суворі реалії слабкої позиції України, особливо після того, як США припинили підтримку. «У вас немає карт», — сказав він йому на сумнозвісній зустрічі в Овальному кабінеті наприкінці лютого. Коли Зеленський заперечив, Сполучені Штати навіть ненадовго призупинили всю військову та розвідувальну співпрацю з Україною, щоб підкреслити точку зору Трампа;

Зеленський невдовзі погодився на припинення вогню, частково для того, щоб заспокоїти Трампа, але також щоб дати Україні вкрай необхідний перепочинок;

Путін, незважаючи на старанні залицяння адміністрації Трампа, відмовився, навіть коли запевняв, що «готовий працювати над миром».

Жодна з щедрих умов Трампа, включаючи відновлення ділових відносин між Росією та Сполученими Штатами, здавалося, не мала значення.

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Хоча Трамп наполягав на своїй готовності посилити санкції проти Росії, якщо Путін не поступиться, на практиці американський президент не дав жодних натяків на те, що зробить це, тим самим відкинувши основну форму тиску, доступну Сполученим Штатам.

З настанням весни російська та українська команди зустрілися для переговорів у Стамбулі, але вони змогли домовитися лише про обмін полоненими. Коли обидві сторони обмінялися меморандумами, в яких викладено свої вимоги до миру, стало зрозуміло, що Росія дотримується своїх максимальних вимог щодо території України, суверенітету, роззброєння та міжнародного нейтралітету, перш ніж можна буде запровадити припинення вогню.

Чому Путін наполегливий

У Путіна є кілька можливих причин для опору припиненню вогню. По-перше, для нього немає важливішого питання, ніж Україна. Забезпечення того, щоб вона ніколи не могла бути справді незалежною від Росії, є важливим для його спадщини. Крім того, він не вважає війну невиграшною — всупереч повільному прогресу російських військ протягом останніх 18 місяців, він розраховує, що загальна перевага Росії в силі зрештою виявиться вирішальною, і зрештою Україна буде просто пригнічена російською силою. Ймовірно, він також вважає припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення нестабільним за своєю суттю. Якби Росія зберегла лише території, які вона зараз утримує, вона залишилася б з окупованою економічно неактивною, обезлюдненою, пошкодженою частиною України, яку потрібно було б інтенсивно контролювати. А довгий кордон з Україною потрібно було б ретельно захищати.

«Для Путіна завершення війни без досягнення його основних політичних цілей було б рівносильним поразці та викликало б глибокий гнів патріотичного, ультранаціоналістичного блоку, який він культивував і плекав під час війни. Більш поміркована російська еліта може відчути полегшення від такого результату, але з такою малою кількістю результатів за такі дорогі зусилля все одно доведеться піддаватися небезпечному аналізу. Багато хто почне запитувати: „Чи варто воно того?“ і розмірковувати про провальність російського керівництва», — йдеться у тексті.

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Існують і інші вагомі мотиви для Путіна уникнути угоди:

він втратить обличчя серед своїх найважливіших партнерів у Китаї, Ірані та Північній Кореї, а також у тих країнах «глобальної більшості», на яких він намагається справити враження і навіть очолити;

він переконав Росію в тому, що вона веде довгострокову боротьбу із Заходом;

прийняття навіть тимчасового перемир’я в Україні може підбадьорити його супротивників по НАТО. Вони можуть спробувати скористатися будь-якою ознакою слабкості.

«Більше того, Путін знає, що будь-яке послаблення санкцій, яке супроводжується припиненням вогню, буде обмеженим і умовним. Навіть якби Трамп був схильний до більшої щедрості, Європейський Союз і Велика Британія, ймовірно, чинили б опір. Зрештою, Путін має підстави сумніватися у великих економічних угодах, які обіцяє Трамп. Вийшовши з нестабільної та уповільненої економіки Росії, багато західних компаній та інвесторів вагатимуться повертатися», — пишуть автори.

Таким чином, небезпека поразки насувається так само велика, як і здобутки перемоги. Якби Путін вважав, що Трамп може діяти таким чином, що поразка буде більш імовірною для Росії, посилюючи санкції або надаючи військову підтримку Україні, він міг би бути схильним поставитися до його пропозицій більш серйозно. Втім перспектива того, що Трамп відмовиться від підтримки України, додає впевненості Кремля в остаточній перемозі.

Як Україна чинить опір

Зі свого боку, Київ вважає, що досяг межі поступок, на які готовий піти в умовах припинення вогню. Він визнав, що навряд чи поверне територію, яку Росія зараз окупує, найближчим часом, і розуміє, що не зможе вступити до НАТО, хоча це було б найкращою гарантією її майбутньої безпеки. Проте український уряд також вважає, що він тримається в бойових діях і здатний залишатися у війні, якщо припинення вогню не буде передбачено. Росіяни ще не взяли міста, які минулого літа вважалися неминуче падінням. Вони зараз тиснуть так само наполегливо, як і завжди, але навіть якщо Києву доведеться поступитися більшою територією, українські війська можуть отримати надзвичайно високу ціну за кожен кілометр, який Росія здобуде. Потрібно мобілізувати більше військ, але ситуація далеко не безнадійна, особливо враховуючи, що європейська підтримка має зрости, а власна оборонна промисловість континенту зараз виробляє значну частину того, що потрібно на фронті.

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Хоча темпи війни прискорилися за останні кілька місяців, Росія ще не набрала достатньої швидкості, щоб змінити ситуацію на місцях. Вона докладає більше зусиль для масованих ракетних та безпілотних атак на українські міста, які завдають шкоди та болю, а також додатково випробовують розтягнуту протиповітряну оборону України, але, як це часто буває зі стратегічними бомбардувальними кампаніями, які розгортаються з часом, цільові громади адаптуються та справляються. Народ України вже пережив три зими через дефіцит енергії, але продовжує чинити опір. Він знає свою ймовірну долю, якщо опиниться під владою Москви.

Якщо війна в Україні має завершитися шляхом переговорів, Путіну потрібно буде переконати не лише в тому, що його політичні цілі нереалістичні, але й у тому, що невдача в досягненні угоди призведе до погіршення позицій Росії з часом. Наразі це далеко не зрозуміло.

«Що може змінити ситуацію? Москва має бути стурбована зростанням темпів українських атак на низку військових та економічних цілей на російській території. Найбільш видовищні з них, такі як операція „Павутинка“ на початку червня, коли за допомогою низькотехнологічних безпілотників малої дальності було знищено понад десяток російських стратегічних бомбардувальників на авіабазах далеко від кордону, стали свідченням української зухвалості, оперативної винахідливості та технічної майстерності. Такі удари є незручними та руйнівними для Росії, але самі по собі навряд чи змусять Москву переглянути свою військову стратегію. Вони також принципово не змінили фундаментальної динаміки на передовій, хоча атаки на логістичні вузли, склади зброї та командні центри, безумовно, допомагають», — пише журналіст.

З початку війни аналітики намагалися з’ясувати, в який момент одна чи інша сторона залишиться без бронетехніки, артилерійських знарядь, снарядів, ракет, засобів протиповітряної оборони тощо. У деяких районах запаси серйозно виснажені. Боєприпаси наразі є меншою проблемою для України, але її засоби ППО викликають серйозне занепокоєння. Росія зараз, схоже, не має можливостей для маневреної війни. Однак обидві сторони продовжують боротьбу за допомогою друзів і все більше покладаються на можливості, зокрема на безпілотники, де можливе масове виробництво всередині країни, і воно відносно доступне, тому можливість тривалого використання набагато менш проблематичне.

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Найбільш складним питанням є людські ресурси. Це було і залишається серйозною проблемою для України. Хоча цифри зараз зросли — Зеленський стверджує, що мобілізує 27 000 щомісяця — у Києві все ще існує опір призову 18-24-річних.

З російського боку Москва погоджується на великі втрати заради невеликих здобутків і продовжує знаходити війська для відправки на фронт, незважаючи на високий ризик смерті та поранень. Кілька західних аналізів дійшли висновку, що війна вже коштувала Росії мільйона жертв.

«Схоже, Росія має готовність радянського зразка, яка, можливо, сягає корінням у імперські часи, кидати війська на ворожі оборонні позиції в надії, що деякі з них пройдуть. Наприклад, сучасна російська стратегія спирається на невеликі групи військ на баггі, мотоциклах та пішки, знаючи, що більшість не досягне українських рубежів, але достатньо потужних, щоб зайняти нові території», — зазначається у матеріалі.

Досі Кремль знаходив війська, не вдаючись до повномасштабної мобілізації. Це завдяки системі винагород, яка передбачає значні — і постійно зростаючі — виплати новобранцям. Оскільки новобранці здебільшого походять з бідніших регіонів країни, війна також має перерозподільний ефект. Російська військова машина трохи схожа на видобувну промисловість, у якій, поки є матеріал, який можна видобувати, це хороший бізнес. Однак, зрештою, запаси будуть обмежені. Вже існують сумніви щодо того, скільки ще робочої сили держава може купити і за якою ціною. Залишається питання, чи доведеться Кремлю в якийсь момент вдатися до більш примусових методів.

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Ця ціна пов’язана з ширшою проблемою Путіна щодо того, чи зможе російська економіка продовжувати підтримувати такий рівень військових зусиль. Москва збентежила очікування Заходу щодо того, що суворі санкції зруйнують економіку країни, і натомість насолодилася кількома роками високого зростання. Це результат поєднання розумного макроекономічного управління, високих цін на енергоносії, підтримки Китаю та інших російських енергетичних клієнтів в обході санкцій, а також воєнного буму, спричиненого величезним виробництвом оборонної продукції. Але, починаючи з кінця 2024 року, з’явилися ознаки того, що мілітаризована економіка Росії почала серйозно перегріватися, через дефіцит робочої сили, високу інфляцію та високі процентні ставки, що перешкоджали інвестиціям. Протягом перших місяців 2025 року спад у міжнародній торгівлі, спричинений Трампом, знизив ціни на нафту, що ще більше натиснуло на російську скарбницю.

На початку 2023 року Україна сподівалася, що зможе виграти війну за допомогою контрнаступу. Коли це не вдалося, і Конгрес відмовився голосувати за додаткову допомогу Києву, Росія була оптимістично налаштована щодо можливості вирватися вперед у 2024 році. Зараз Москва наполягає на тому, що вона може перемогти в довгостроковій перспективі. Путін, ймовірно, все ще вважає, що Україна першою здасться, але він завжди недооцінював стійкість та рішучість України.

«Можливо, переломний момент настане, коли Москва почне усвідомлювати повну марність цієї війни, а довгострокові економічні збитки для Росії почнуть переважувати витрати на визнання того, що політична мета війни не може бути досягнута. Ймовірно, якась майбутня українська операція спровокує необхідну переоцінку. Однак досвід цієї війни підкреслює складність того, щоб змусити політичних лідерів визнати невдачу, коли їхні сили ще не зазнали поразки на полі бою і коли немає очевидної компромісної угоди, яка чекає на переговори. Жодна зі сторін не має…», — завершили у повідомленні.

Раніше командир роти 412-го полку «Немезис» Сил безпілотних систем ЗСУ, відомий український музикант Олександр Ярмак зробив емоційну заяву: «На українців чекає жахлива кривава осінь. Військовий закликав за можливості виїжджати жити за місто — подалі від стратегічних об’єктів та критичної інфраструктури.

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Утім військовий експерт Олег Жданов у коментарі для ТСН сказав, що не розуміє, на чому базуються такі припущення. Щобільше, на сьогодні ми бачимо, що спроможності Російської Федерації зменшуються.

«Не збільшуються, а зменшуються. Єдиний у них ресурс, який поки що ми ніяк не можемо перемолоти і перебороти — це людський ресурс. На жаль, в цьому сенсі вони нас переважають. Нам доводиться технічними засобами рівняти можливості, рівняти шанси, рівняти співвідношення особового складу на лінії фронту», — розповів Олег Жданов.