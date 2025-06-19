На Тайвані хочуть імітувати умови війни в Україні: з якою метою

Військові Тайваню. / © Associated Press

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Американська компанія Skydio вважає, що війна в Україні продемонструвала всьому світу новий рівень інноваційного застосування безпілотників. Саме цей досвід, за словами представників компанії, має стати основою для розвитку технологій дронів на Тайвані в умовах загрози з боку Китаю.

Про це пише видання Nikkei Asia.

“Україна показала, як виглядає креативне використання дронів у війні. А створення випробувального центру, здатного моделювати умови радіоелектронної боротьби, як у війні з Росією, — це критично важливий крок для Тайваню”, — заявив Марк Валентайн, глобальний директор зі стратегії нацбезпеки Skydio під час візиту до Тайбея.

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За його словами, випробувальні полігони мають імітувати умови реального електромагнітного середовища, подібного до ситуації в Україні, де російська армія активно застосовує засоби РЕБ проти українських дронів. Це дозволить створити високостійкі до РЕБ БПЛА, які будуть ефективними навіть у найскладніших бойових умовах.

Асиметрична оборона Тайваню та роль дронів

Влада Тайваню під керівництвом нового президента Лай Чинг-де розглядає безпілотники як ключовий елемент асиметричної оборонної стратегії. В планах — розвиток дослідницької та виробничої інфраструктури для дронів. Однак ці проєкти стикаються з політичними та бюджетними перешкодами: контрольований опозицією парламент заморозив частину фінансування, зокрема 50% бюджету на аерокосмічний парк у повіті Цзяї.

“Якщо сотні дронів працюють в умовах міста, їхні сигнали заважають один одному. Тому полігони для тестування — життєво необхідні”, — підкреслив Валентайн. Такий майданчик, за його словами, міг би стати не лише опорою для місцевої галузі, а й центром міжнародної співпраці.

Україна як приклад гнучкої дронової війни

Skydio вказує на український досвід боротьби з Росією як на унікальний зразок для країн, що стикаються з загрозою великої війни. Наприклад, атака України 1 червня на російські авіабази за допомогою дронів, розміщених на території РФ, продемонструвала здатність слабшої сторони ефективно використовувати технології.

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Валентайн наголосив, що війна в Україні радикально змінила підхід до електронної війни:

“20 років США мали контроль над повітрям, землею, спектром — РЕБ нас не хвилювала. Але Україна показала, що це вже не так”.

Skydio та глобальне протистояння у дроновій індустрії

Skydio опинилася в центрі геополітичної напруги: Китай ввів санкції проти компанії за ймовірну співпрацю з Тайванем — хоча єдиним клієнтом була пожежна служба. Водночас компанія вже давно працює над диверсифікацією постачань і відмовою від китайських компонентів.

“Ми зрозуміли після COVID: бути залежними від чужого ланцюга постачання — ризиковано. Сьогодні ми маємо альтернативи”, — сказав Валентайн.

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На його думку, технологічні війни нерозривно пов’язані з торговельними, і важливість незалежного ланцюга постачання тільки зростає:

“Ми бачили, як дронові компоненти ставали об’єктами економічного тиску в конфліктах. Це ключовий сигнал для майбутнього”.

Раніше повідомлялось, що Тайвань уклав стратегічну угоду з американсько-німецькою компанією Auterion щодо постачання програмного забезпечення для безпілотників, яке вже використовувалося на фронті в Україні.