ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
3 хв

На Тайвані хочуть імітувати умови війни в Україні: з якою метою

Американська компанія Skydio вважає, що приклад України у війні дронів проти Росії може стати вирішальним для захисту Тайваню від китайської агресії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Військові Тайваню

Військові Тайваню. / © Associated Press

Американська компанія Skydio вважає, що війна в Україні продемонструвала всьому світу новий рівень інноваційного застосування безпілотників. Саме цей досвід, за словами представників компанії, має стати основою для розвитку технологій дронів на Тайвані в умовах загрози з боку Китаю.

Про це пише видання Nikkei Asia.

“Україна показала, як виглядає креативне використання дронів у війні. А створення випробувального центру, здатного моделювати умови радіоелектронної боротьби, як у війні з Росією, — це критично важливий крок для Тайваню”, — заявив Марк Валентайн, глобальний директор зі стратегії нацбезпеки Skydio під час візиту до Тайбея.

За його словами, випробувальні полігони мають імітувати умови реального електромагнітного середовища, подібного до ситуації в Україні, де російська армія активно застосовує засоби РЕБ проти українських дронів. Це дозволить створити високостійкі до РЕБ БПЛА, які будуть ефективними навіть у найскладніших бойових умовах.

Асиметрична оборона Тайваню та роль дронів

Влада Тайваню під керівництвом нового президента Лай Чинг-де розглядає безпілотники як ключовий елемент асиметричної оборонної стратегії. В планах — розвиток дослідницької та виробничої інфраструктури для дронів. Однак ці проєкти стикаються з політичними та бюджетними перешкодами: контрольований опозицією парламент заморозив частину фінансування, зокрема 50% бюджету на аерокосмічний парк у повіті Цзяї.

“Якщо сотні дронів працюють в умовах міста, їхні сигнали заважають один одному. Тому полігони для тестування — життєво необхідні”, — підкреслив Валентайн. Такий майданчик, за його словами, міг би стати не лише опорою для місцевої галузі, а й центром міжнародної співпраці.

Україна як приклад гнучкої дронової війни

Skydio вказує на український досвід боротьби з Росією як на унікальний зразок для країн, що стикаються з загрозою великої війни. Наприклад, атака України 1 червня на російські авіабази за допомогою дронів, розміщених на території РФ, продемонструвала здатність слабшої сторони ефективно використовувати технології.

Валентайн наголосив, що війна в Україні радикально змінила підхід до електронної війни:

“20 років США мали контроль над повітрям, землею, спектром — РЕБ нас не хвилювала. Але Україна показала, що це вже не так”.

Skydio та глобальне протистояння у дроновій індустрії

Skydio опинилася в центрі геополітичної напруги: Китай ввів санкції проти компанії за ймовірну співпрацю з Тайванем — хоча єдиним клієнтом була пожежна служба. Водночас компанія вже давно працює над диверсифікацією постачань і відмовою від китайських компонентів.

“Ми зрозуміли після COVID: бути залежними від чужого ланцюга постачання — ризиковано. Сьогодні ми маємо альтернативи”, — сказав Валентайн.

На його думку, технологічні війни нерозривно пов’язані з торговельними, і важливість незалежного ланцюга постачання тільки зростає:

“Ми бачили, як дронові компоненти ставали об’єктами економічного тиску в конфліктах. Це ключовий сигнал для майбутнього”.

Раніше повідомлялось, що Тайвань уклав стратегічну угоду з американсько-німецькою компанією Auterion щодо постачання програмного забезпечення для безпілотників, яке вже використовувалося на фронті в Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie