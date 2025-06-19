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Ракета SpaceX Ілона Маска вибухнула: утворилася велика вогняна куля
Ракета SpaceX перетворилася на гігантську вогняну кулю під час планових випробувань на стартовому майданчику в Техасі. Космічний корабель проходив статичні випробування.
У ніч проти 19 червня під час наземних тестів на полігоні Starbase у Техасі вибухнув прототип космічного корабля Starship 36. Ракета SpaceX перетворилася на гігантську вогняну кулю.
Про це повідомили у SpaceX.
Відомо, що близько 23:00 за місцевим часом під час планових статичних випробувань двигуна відбулася «серйозна аномалія», що призвела до вибуху. На той момент корабель готували до десятого льотного випробування.
Компанія Ілона Маска наголосила, що вся операція відбувалася під контролем, а навколо об’єкта була встановлена безпечна зона і весь персонал залишився неушкодженим.
«Starship, який готувався до десятого льотного випробування, зазнав серйозної аномалії на випробувальному майданчику Starbase», — йдеться в заяві SpaceX.
Причина аварії Starship поки невідома.
Нагадаємо, на початку минулого місяця ще одне статичне вогневе випробування 35-ї версії ракети Starship спіткала та сама доля, коли з «полум’яної траншеї» — глибокого каналу під стартовим майданчиком, призначеного для відбиття полум’я, створюваного прискорювачами, — вилетів об’єкт.
Астронавт NASA Дон Петтіт опублікував унікальні фото вибуху SpaceX Starship, зроблені з борту Міжнародної космічної станції.
Представники SpaceX поки не надали офіційного коментаря, але попередні подібні інциденти компанія розглядала як важливі експериментальні уроки на шляху до створення повністю багаторазових космічних систем.