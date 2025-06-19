Ракета SpaceX Ілона Маска вибухнула: утворилася велика вогняна куля

Ракета SpaceX / © Associated Press

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У ніч проти 19 червня під час наземних тестів на полігоні Starbase у Техасі вибухнув прототип космічного корабля Starship 36. Ракета SpaceX перетворилася на гігантську вогняну кулю.

Про це повідомили у SpaceX.

Відомо, що близько 23:00 за місцевим часом під час планових статичних випробувань двигуна відбулася «серйозна аномалія», що призвела до вибуху. На той момент корабель готували до десятого льотного випробування.

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Компанія Ілона Маска наголосила, що вся операція відбувалася під контролем, а навколо об’єкта була встановлена безпечна зона і весь персонал залишився неушкодженим.

«Starship, який готувався до десятого льотного випробування, зазнав серйозної аномалії на випробувальному майданчику Starbase», — йдеться в заяві SpaceX.

Причина аварії Starship поки невідома.

Дата публікації 10:43, 19.06.25 Кількість переглядів 10 Корабель SpaceX Ілона Маска вибухнув у прямому ефірі

Нагадаємо, на початку минулого місяця ще одне статичне вогневе випробування 35-ї версії ракети Starship спіткала та сама доля, коли з «полум’яної траншеї» — глибокого каналу під стартовим майданчиком, призначеного для відбиття полум’я, створюваного прискорювачами, — вилетів об’єкт.

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Астронавт NASA Дон Петтіт опублікував унікальні фото вибуху SpaceX Starship, зроблені з борту Міжнародної космічної станції.

Представники SpaceX поки не надали офіційного коментаря, але попередні подібні інциденти компанія розглядала як важливі експериментальні уроки на шляху до створення повністю багаторазових космічних систем.