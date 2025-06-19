Ракета SpaceX Илона Маска взорвалась: образовался большой огненный шар

Ракета SpaceX / © Associated Press

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В ночь на 19 июня во время наземных тестов на полигоне Starbase в Техасе взорвался прототип космического корабля Starship 36. Ракета SpaceX превратилась в гигантский огненный шар.

Об этом сообщили в SpaceX.

Известно, что около 23:00 по местному времени во время плановых статических испытаний двигателя произошла «серьезная аномалия», повлекшая взрыв. На тот момент корабль готовили к десятому летному испытанию.

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Компания Илона Маска подчеркнула, что вся операция проходила под контролем, а вокруг объекта была установлена безопасная зона и весь персонал остался невредимым.

«Starship, готовившийся к десятому летному испытанию, испытал серьезную аномалию на испытательной площадке Starbase», — говорится в заявлении SpaceX.

Причина аварии Starship пока неизвестна.

Дата публикации 10:43, 19.06.25 Количество просмотров 10 Корабль SpaceX Илона Маска взорвался в прямом эфире

Напомним, в начале прошлого месяца еще одно статическое огневое испытание 35-й версии ракеты Starship постигла та же участь, когда из «пламенной траншеи» — глубокого канала под стартовой площадкой, предназначенного для отражения пламени, создаваемого ускорителями, — вылетел объект.

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Астронавт NASA Дон Петтит опубликовал уникальные фото взрыва SpaceX Starship, сделанные с борта Международной космической станции.

Представители SpaceX пока не предоставили официальный комментарий, но предыдущие подобные инциденты компания рассматривала как важные экспериментальные уроки на пути к созданию полностью многократных космических систем.