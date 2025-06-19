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Ракета SpaceX Илона Маска взорвалась: образовался большой огненный шар
Ракета SpaceX превратилась в гигантский огненный шар во время плановых испытаний на стартовой площадке в Техасе. Космический корабль проходил статические испытания.
В ночь на 19 июня во время наземных тестов на полигоне Starbase в Техасе взорвался прототип космического корабля Starship 36. Ракета SpaceX превратилась в гигантский огненный шар.
Об этом сообщили в SpaceX.
Известно, что около 23:00 по местному времени во время плановых статических испытаний двигателя произошла «серьезная аномалия», повлекшая взрыв. На тот момент корабль готовили к десятому летному испытанию.
Компания Илона Маска подчеркнула, что вся операция проходила под контролем, а вокруг объекта была установлена безопасная зона и весь персонал остался невредимым.
«Starship, готовившийся к десятому летному испытанию, испытал серьезную аномалию на испытательной площадке Starbase», — говорится в заявлении SpaceX.
Причина аварии Starship пока неизвестна.
Напомним, в начале прошлого месяца еще одно статическое огневое испытание 35-й версии ракеты Starship постигла та же участь, когда из «пламенной траншеи» — глубокого канала под стартовой площадкой, предназначенного для отражения пламени, создаваемого ускорителями, — вылетел объект.
Астронавт NASA Дон Петтит опубликовал уникальные фото взрыва SpaceX Starship, сделанные с борта Международной космической станции.
Представители SpaceX пока не предоставили официальный комментарий, но предыдущие подобные инциденты компания рассматривала как важные экспериментальные уроки на пути к созданию полностью многократных космических систем.