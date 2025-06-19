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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Ракета SpaceX Илона Маска взорвалась: образовался большой огненный шар

Ракета SpaceX превратилась в гигантский огненный шар во время плановых испытаний на стартовой площадке в Техасе. Космический корабль проходил статические испытания.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ракета SpaceX

Ракета SpaceX / © Associated Press

В ночь на 19 июня во время наземных тестов на полигоне Starbase в Техасе взорвался прототип космического корабля Starship 36. Ракета SpaceX превратилась в гигантский огненный шар.

Об этом сообщили в SpaceX.

Известно, что около 23:00 по местному времени во время плановых статических испытаний двигателя произошла «серьезная аномалия», повлекшая взрыв. На тот момент корабль готовили к десятому летному испытанию.

Компания Илона Маска подчеркнула, что вся операция проходила под контролем, а вокруг объекта была установлена безопасная зона и весь персонал остался невредимым.

«Starship, готовившийся к десятому летному испытанию, испытал серьезную аномалию на испытательной площадке Starbase», — говорится в заявлении SpaceX.

Причина аварии Starship пока неизвестна.

Напомним, в начале прошлого месяца еще одно статическое огневое испытание 35-й версии ракеты Starship постигла та же участь, когда из «пламенной траншеи» — глубокого канала под стартовой площадкой, предназначенного для отражения пламени, создаваемого ускорителями, — вылетел объект.

Астронавт NASA Дон Петтит опубликовал уникальные фото взрыва SpaceX Starship, сделанные с борта Международной космической станции.

Представители SpaceX пока не предоставили официальный комментарий, но предыдущие подобные инциденты компания рассматривала как важные экспериментальные уроки на пути к созданию полностью многократных космических систем.

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Дата публикации
Количество просмотров
298
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