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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
246
Время на прочтение
2 мин

Предательница Ани Лорак получила российское гражданство

Ряд пропагандистских СМИ сообщили, что Ани Лорак стала обладательницей нового паспорта 9 июня. Тем временем документы на смену гражданства скандальная артистка подала еще в прошлом году.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ани Лорак

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Певица-предательница Ани Лорак получила российское гражданство.

По крайней мере, именно так утверждает ряд пропагандистских СМИ России со ссылкой на окружение артистки. Отмечается, что еще в феврале прошлого года скандальная исполнительница подала документы на смену гражданства. И вот в этом году Ани Лорак якобы уже получила новый паспорт. Пропагандисты утверждают, что 9 июня скандальная певица официально стала гражданкой России.

Сама же Ани Лорак эти новости никак не комментировала. Тем не менее, этот шаг выглядит довольно логично. Дело в том, что во время полномасштабной войны певице исполнилось 45 лет. Это означает, что она должна была бы вклеить новое фото в паспорт, если он у нее старого образца, или же оформить ID-карту. В РФ с начала полномасштабной войны нет украинского посольства, а в других странах артистка не обращалась за помощью.

Предательница Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Предательница Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Отметим, Ани Лорак уже более 10 лет живет и работает в России. Исполнительницу не смущало, что страна развязала войну на востоке Украины и аннексировала Крым. С началом полномасштабного российского вторжения позиция скандальной певицы не изменилась. Она выбрала Россию, развлекается там с путинистами и никак не реагирует на войну в Украине. В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против скандальной певицы.

Напомним, недавно уроженец Донецка Александр Ревва окончательно предал Украину. Шоумен тоже получил паспорт России.

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Дата публикации
Количество просмотров
246
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