Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

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Певица-предательница Ани Лорак получила российское гражданство.

По крайней мере, именно так утверждает ряд пропагандистских СМИ России со ссылкой на окружение артистки. Отмечается, что еще в феврале прошлого года скандальная исполнительница подала документы на смену гражданства. И вот в этом году Ани Лорак якобы уже получила новый паспорт. Пропагандисты утверждают, что 9 июня скандальная певица официально стала гражданкой России.

Сама же Ани Лорак эти новости никак не комментировала. Тем не менее, этот шаг выглядит довольно логично. Дело в том, что во время полномасштабной войны певице исполнилось 45 лет. Это означает, что она должна была бы вклеить новое фото в паспорт, если он у нее старого образца, или же оформить ID-карту. В РФ с начала полномасштабной войны нет украинского посольства, а в других странах артистка не обращалась за помощью.

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Предательница Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Отметим, Ани Лорак уже более 10 лет живет и работает в России. Исполнительницу не смущало, что страна развязала войну на востоке Украины и аннексировала Крым. С началом полномасштабного российского вторжения позиция скандальной певицы не изменилась. Она выбрала Россию, развлекается там с путинистами и никак не реагирует на войну в Украине. В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против скандальной певицы.

Напомним, недавно уроженец Донецка Александр Ревва окончательно предал Украину. Шоумен тоже получил паспорт России.