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Уроженец Донецка Александр Ревва предал Украину и получил паспорт России
Ранее выступавший "за мир" Александр Ревва окончательно определился со своей позицией в войне, которую на территории Украины развязала Россия.
Уроженец Донецка, шоумен Александр Ревва, он же Артур Пирожков, получил гражданство России.
По крайней мере именно так утверждают российские пропагандисты. РосСМИ отмечают, что информацию о новом гражданстве Александра Реввы обнаружили в "реестре индивидуальных предпринимателей". В документах говорится, что шоумен получил российский паспорт 6 мая.
Александр Ревва пока что новости о смене гражданства не комментирует. Правда, известно, что он вернулся в Россию и ведет в стране-агрессоре коммерческую деятельность.
Позиция Александра Реввы по поводу войны — что известно
Шоумен родом из Донецка, но еще в начале 2000-х переехал в Россию. Когда началась война на востоке Украины, артист отказался ездить в родной город. Отец Реввы, проживающий в Донецке и, очевидно, поддерживающий захватнические действия РФ, жаловался, что поссорился с сыном из-за его антивоенной позиции и не виделся с ним с 2013 года.
С началом полномасштабной войны в Украине Александр Ревва лишь публиковал пост с призывом остановить военные действия. Правда, о том, что Россия является агрессором, шоумен умолчал. Поговаривали, что он тогда уехал из РФ в Испанию. Хотя представители шоумена это опровергали, тем не менее, Ревва избегал медийности.
Кстати, в России артист сталкивался с критикой. В частности, его пост в Instagram восприняли как антивоенный, из-за чего Ревву начали отменять. В 2023 году шоумен пытался вернуться в российский шоу-бизнес, но безуспешно. Сейчас известно, что он все же продолжает концертную деятельность в РФ, но медийности избегает.