Израиль атаковал иранский ядерный объект: что известно

Объект производства тяжелой воды в Араке, Иран. / © Associated Press

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Утром 19 июня Израиль атаковал иранский ядерный тяжеловодный реактор Арак. Ядерный объект расположен примерно в 250 км юго-западнее Тегерана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственное информационное агентство IRIB.

Около 06:00 по местному времени по объекту было выпущено два снаряда. Отмечается, что иранский объект не получил серьезных повреждений, радиации нет.

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Израильский военный чиновник подтвердил, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объекту во время серии ночных налетов по всей стране. По его словам, были атакованы компоненты, предназначенные для производства плутония.

"Ядерный реактор в регионе Арак в Иране был атакован, включая конструкцию, которая герметизирует реактор и является основным компонентом в производстве плутония", - рассказал представитель Армии обороны Израиля.

Заметим, что накануне атаки израильская армия опубликовала предупреждение об эвакуации жителей вблизи объекта в Араке. Военные заявили, что присутствие людей "в этом районе подвергает вашу жизнь опасности".

К слову, тяжеловодный реактор в Араке был в центре внимания ядерного соглашения 2015 года с США и другими государствами. Тяжелая вода или оксид дейтерия могут использовать для производства плутония. Этот факт дает Ирану второй путь к потенциальной ядерной бомбе, кроме обогащенного урана.

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По соглашению, Иран должен был перепрофилировать Арак в мирный исследовательский объект, который больше не мог бы производить оружейный плутоний. Однако в последующие годы после выхода США из соглашения Тегеран нарушил некоторые аспекты договора. Более того, теперь страна не позволяет инспекторам ООН контролировать его производство или запасы тяжелой воды.

Напомним, ЦАХАЛ сообщил, что в течение последних 24 часов Израиль совершил три волны ударов по Ирану . Израиль развернул десятки военных самолетов для ударов более чем по 60 целям в Тегеране и на западе Ирана, включая ракетные пусковые установки и объекты производства ракет.

Однако утром 19 июня Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю . "Несколько из них поразили" гражданские районы в четырех городах: Беэр-Шева, Тель-Авив, Рамат-Ган и Холон, нанеся значительные разрушения. В частности, баллистика попала в больницу Сорока.