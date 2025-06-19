Ізраїль атакував іранський ядерний об'єкт: що відомо

Об'єкт з виробництва важкої води в Араку, Іран. / © Associated Press

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Зранку 19 червня Ізраїль атакував іранський ядерний важководний реактор Арак. Ядерний об'єкт розташований приблизно за 250 км на південний захід від Тегерана.

Про це повідомляє CNN з посиланням на державне інформаційне агентство IRIB.

Близько 06:00 за місцевим часом по об'єкту було випущено два снаряди. Зазначається, що іранський об'єкт не зазнав серйозних пошкоджень, радіації немає.

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Ізраїльський військовий чиновник підтвердив, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по об'єкту під час серії нічних нальотів по всій країні. З його слів, було атаковано компоненти, що призначені для виробництва плутонію

“Ядерний реактор в регіоні Арак в Ірані був атакований, включаючи конструкцію, яка герметизує реактор і є основним компонентом у виробництві плутонію”, - розповів речник Армії оборони Ізраїлю.

Зауважимо, що напередодні атаки ізраїльська армія опублікувала попередження про евакуацію мешканців поблизу об'єкта в Араку. Військові заявили, що присутність людей “у цьому районі наражає ваше життя на небезпеку”.

До слова, важководний реактор в Араку був у центрі уваги ядерної угоди 2015-го зі США та іншими державами. Важка вода або оксид дейтерію можуть використовувати для виробництва плутонію. Цей факт дає Ірану другий шлях до потенційної ядерної бомби, окрім збагаченого урану.

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За угодою, Іран мав перепрофілювати Арак на мирний дослідницький об'єкт, який більше не міг би виробляти збройовий плутоній. Однак, у наступні роки після виходу США з угоди Тегеран порушив деякі аспекти договору. Ба більше - тепер країна не дозволяє інспекторам ООН контролювати його виробництво чи запаси важкої води.

Нагадаємо, ЦАХАЛ повідомив, що протягом останніх 24 годин Ізраїль здійснив три хвилі ударів по Ірану. Ізраїль розгорнув десятки військових літаків для ударів по понад 60 цілях у Тегерані та на заході Ірану, включаючи ракетні пускові установки та об'єкти виробництва ракет.

Однак зранку 19 червня Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю. “Кілька з них вразили” цивільні райони у чотирьох містах: Беер-Шева, Тель-Авів, Рамат-Ган та Холон, завдавши значних руйнувань. Зокрема, балістика поцілила у лікарню Сорока.