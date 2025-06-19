Орбан втрачає підтримку: що світить його партії на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

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В Угорщині опозиційна партія Tisza вперше випередила керівну партію Fidesz прем’єр-міністра Віктора Орбана з рекордним відривом у 15%. У дедалі більшої кількості виборців з’являються очікування, що на наступних виборах сила Орбана зазнає поразки.

Про це пише Bloomberg із посиланням на результати опитування Median.

Згідно з результатами свіжого опитування, партія Tisza має підтримку 51% серед виборців, які визначилися, тоді як Fidesz — 36%. У березні цей відрив становив 9 пунктів.

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У Median оцінюють, що з нинішнім відривом Tisza може здобути масштабну перемогу — таку, які Орбан неодноразово здобував від 2010 року.

Партію Tisza рік тому заснував колишній урядовий інсайдер Петер Мадяр. Політсила веде активну кампанію, зосереджену на проблемах охорони здоров’я та освіти. Її перевага посилюється завдяки ефективному використанню соцмереж.

Своєю чергою Орбан зберігає потужний державний медіаресурс, однак втрачає популярність на тлі кризи вартості життя та обмежених можливостей для економічної підтримки населення.

Угорський уряд посилив тиск на незалежні медіа та громадянське суспільство перед наступними парламентськими виборами 2026 року. Проте після хвилі суспільного обурення Орбану довелося тимчасово зупинити анонсоване «весняне очищення» від інакодумців.

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Згідно з опитуваннями Median, понад дві третини угорців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, а 62% громадян виступають за зміну влади.

Перемоги Tisza на наступних виборах очікують 42% опитаних, а перемогу Fidesz прогнозують — 38%.

Директор Median Ендре Ганн назвав це спостереження таким, що «вражає». Він зазначив, що за останні 20 років більшість опитуваних перед виборами незмінно пророкували перемогу Fidesz.

«Ці прогнози зазвичай виявлялися достовірними», — сказав Ганн.

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До слова, у травні експерт Сергій Герасимчук висловив думку, що Орбану вигідно вивести з політичної арени Мадяра і він може це зробити, використовуючи нападки на Україну.

Зауважимо, що в червні президент України Володимир Зеленський обурився через використання його зображення на білбордах в Угорщині, які Орбан використав у своїй передвиборчій кампанії. Зеленський також назвав політику угорського прем’єра антиукраїнською, маніпулятивною і такою, що працює в інтересах Кремля.

Тоді ж речник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив Зеленського у відкритій агітації на підтримку опозиційної партії Tisza. Ковач також звинуватив українського президента у втручанні у внутрішні справи країни.