ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Орбан може планувати арешт головного опонента на виборах, використовуючи Україну — експерт

Такий розвиток подій стане катастрофою для угорської опозиції.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вигідно вивести з політичної арени лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра і він може це зробити, використовуючи нападки на Україну.

Про це заявив заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук в етері «Еспресо».

«Угорці також меншою мірою готові підтримувати Орбана. Партія його опонента — Петера Мадяра — „Тиса“ виграє в опитуваннях. Якби вибори відбулись зараз, то, ймовірно, Мадяр став би прем’єром. Питання в тому, що Орбан активно докладає зусиль, щоб дискредитувати Мадяра», — зазначив експерт.

Герасимчук вважає, що подальший розвиток ситуації може піти за трьома сценаріями.

«Орбан зараз спробує збити рейтинги Мадяра і для цього він використовує українську карту. Орбан може спробувати збити Мадяра ближче до виборів у 2026 році. Тоді антиукраїнську карту доведеться розкручувати дуже довго і поєднувати з антиєвропейською та антисоросівською. Третій сценарій — спробувати посадити Мадяра. Останні шпигунські скандали показали, що Орбан звинувачує Мадяра у роботі з українськими спецслужбами, що малоймовірно. Але цілком може бути використане як аргумент, щоб обмежити політичну діяльність Мадяра або ж взагалі його усунути з політичного життя», — пояснив він.

За словами аналітика, такий розвиток подій стане катастрофою для угорської опозиції.

«Орбану було б вигідно прибрати Мадяра з політичного життя, і я припускаю, що всі ці скандали крутяться навколо того, щоб дискредитувати його максимально», — підсумував Герасимчук.

Раніше повідомлялося, що група депутатів Європарламенту закликала Єврокомісію припинити будь-яке фінансування Угорщини.

Ми раніше інформували, що в Угорщині повідомили про викриття «ще двох українських шпигунів».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie