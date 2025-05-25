Віктор Орбан / © Associated Press

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Прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вигідно вивести з політичної арени лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра і він може це зробити, використовуючи нападки на Україну.

Про це заявив заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук в етері «Еспресо».

«Угорці також меншою мірою готові підтримувати Орбана. Партія його опонента — Петера Мадяра — „Тиса“ виграє в опитуваннях. Якби вибори відбулись зараз, то, ймовірно, Мадяр став би прем’єром. Питання в тому, що Орбан активно докладає зусиль, щоб дискредитувати Мадяра», — зазначив експерт.

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Герасимчук вважає, що подальший розвиток ситуації може піти за трьома сценаріями.

«Орбан зараз спробує збити рейтинги Мадяра і для цього він використовує українську карту. Орбан може спробувати збити Мадяра ближче до виборів у 2026 році. Тоді антиукраїнську карту доведеться розкручувати дуже довго і поєднувати з антиєвропейською та антисоросівською. Третій сценарій — спробувати посадити Мадяра. Останні шпигунські скандали показали, що Орбан звинувачує Мадяра у роботі з українськими спецслужбами, що малоймовірно. Але цілком може бути використане як аргумент, щоб обмежити політичну діяльність Мадяра або ж взагалі його усунути з політичного життя», — пояснив він.

За словами аналітика, такий розвиток подій стане катастрофою для угорської опозиції.

«Орбану було б вигідно прибрати Мадяра з політичного життя, і я припускаю, що всі ці скандали крутяться навколо того, щоб дискредитувати його максимально», — підсумував Герасимчук.

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Раніше повідомлялося, що група депутатів Європарламенту закликала Єврокомісію припинити будь-яке фінансування Угорщини.

Ми раніше інформували, що в Угорщині повідомили про викриття «ще двох українських шпигунів».