Сім порад, щоб краще перенести спеку: як одягатися влітку

В період літньої спеки хочеться постійно перебувати в приміщенні з кондиціонером або перенестися на море. Але, що робити, якщо такої можливості немає? Що треба одягати в спеку, щоб почуватися нормально?

Повірте, якщо скласти правильний літній гардероб, то це допоможе врятуватися від спеки.

Краще вибирати лише світлі речі

Щоб в літню спеку почуватися краще, носіть речі світлих відтінків. Вчені вже давно помітили, що ці кольори відбивають тепло і сонячне проміння. А ось темні кольори, навпаки, поглинають світло, тому в такому одязі вам буде ще спекотніше.

Носіть лише одяга з короткими рукавами або взагалі без них

Дуже важливо, щоб літній одяг пропускав якомога більше повітря. Тому обов'язково додайте до свого літнього гардеробу речі з короткими рукавами або зовсім без них, блузки з відкритими плечами, пишними рукавами.

Про одяг, що обтягує, краще на деякий час забути

Тісного одягу краще уникати, коли на вулиці стоїть сильна спека. Краще обирати такі предмети гардеробу, які покращать циркуляцію повітря навколо тіла. Наприклад, носіть вільні футболки та блузки, укорочені широкі штани, спідниці та вільні сукні.

Скажіть "так" спортивній формі

Зазвичай виробники спортивного одягу виготовляють його з матеріалу, який вбирає вологу. А в спекотні дні таку властивість можна назвати справжньою перевагою. Однак, зазвичай спортивна форма надто облягає, що не дуже добре для літа. Тому важливо обирати правильні варіанти. Наприклад, не толстовки та чорні легінси, а велосипедки, укорочені топи чи майки без рукавів.

Важливо, щоб матеріал "дихав"

Синтетика тільки погіршує становище, адже такий матеріал вбирає тепло, підвищуючи температуру тіла. Влітку краще носити одяг з натуральних тканин: льон, бавовна, ситець тощо.

Відмовтесь від джинсів

Джинси виготовляють з деніму, а цей матеріал вважається одним з найбільш щільним. Тому в літню спеку улюблені джинси можуть стати не найкращим вибором одягу. Особливо, якщо це модель, яка сильно обтягує ноги. В спекотні дні замініть їх бавовняними штатами, моделями з льону. А якщо не можете відмовитись від деніму, обирайте хоча б широкі варіанти.

Сандалії стануть вашим найкращим другом

Залишіть кросівки, якими б зручними вони не були, на осінь або прохолодні дні літа. В спеку краще носити сандалії, пантофлі, еспадрильї, які дозволяють шкірі ніг "дихати".

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