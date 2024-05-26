З днем Києва 2024 року: привітання в прозі, віршах та картинках

В останню неділю травня традиційно святкують День Києва. 2024 року це — 26 травня. Не забудьте привітати киян та гостей міста з цим чудовим святом. Надсилайте картинки в День Києва, а також привітання в прозі і віршах.

Привітання з Днем Києва: проза і вірші

Вітаю з Днем Києва! Нехай це свято принесе вам велику радість і незабутні враження. Нехай місто над Дніпром завжди буде для вас джерелом натхнення, місцем, де здійснюються мрії, і де серце наповнюється любов'ю до рідного краю. Зичу мирного неба над головою, щастя і добробуту!

З Днем Києва: картинки / Фото: ТСН.ua

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Всіх вас, з Днем Києва я вітаю,

Щастя, радості й любові бажаю!!!

З Днем Києва: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю зі святом, дорогі кияни! Сьогодні - чудовий день, коли ми вшановуємо наше чарівне місто. Київ - це джерело давніх легенд і культурного багатства. Бажаю, щоб ваші кроки завжди були наповнені впевненістю і натхненням, а ваші мрії збувалися на цій благословенній землі. Нехай місто процвітає, а ви з ним!

З Днем Києва: картинки / Фото: ТСН.ua

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Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

З Днем Києва: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з Днем Києва, перлиною нашої країни! Це свято нагадує нам про багатство історії, культури і духовності нашого міста. Бажаю, щоб ви завжди були пишними представниками киян, розуміючи і втілюючи його цінності. Нехай Київ завжди буде місцем, де зустрічаються добрі люди, творяться великі справи і здійснюються великі мрії. Хай щастить вам, мої шановні кияни!

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