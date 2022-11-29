Привітання з днем народження куму: вірші, своїми словами, картинки

Кум — особлива людина в житті, адже це ще й хрещений батько дитини. Саме тому його потрібно вітати з важливими датами і святами. ТСН.ua підготував привітання з днем народження куму у віршах, прозі та картинках.

Прикольні і серйозні привітання з днем народження куму допоможуть підняти настрій з самого ранку та подарувати трішки тепла.

Також в нашому матеріалі ви можете знайти красиві і щирі привітання з днем народження мужчині.

З днем народження, кум — привітання у віршах та прозі

Куме, я вітаю тебе з днем народження! Нехай твоє сімейне вогнище спалахує новими емоціями, ніжними почуттями, турботою, довірою і заправляється бальзамом, під назвою "кохання". Бажаю тобі здоров'я, безліч барвистих миттєвостей, величезного прибутку і позитивних ноток на кожен день. Нехай відпочинок буде завжди приємним і тривалим, робота — не в тягар, а зустрічі — завжди теплими і щирими. Поздоровляю!

З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

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В голові одна лиш дума —

Привітати гарно кума.

Щастя й долі я бажаю,

Різних успіхів — без краю,

Щирих усмішок привітних,

А доходів — щоб помітних,

В гаманці великих сум,

Будь, як сир у маслі, кум!

З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Дорогий наш куме, з днем народження! Будь завжди здоровим, щасливим, коханим, успішним. Бажаю добра, тепла, натхнення, здійснення мрій. Нехай твій будинок буде наповнений радістю і веселощами. Залишайся такою же доброю, чесною, щирою людиною.

З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

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Дорогий мій куме, вітаю тебе з днем народження і хочу побажати відчувати себе впевнено в будь-якій ситуації і вміти розправитися з будь-якою проблемою в житті. Нехай улюблена робота приносить достаток і визнання, нехай кохані люди завжди тебе розуміють і щиро цінують, нехай улюблені речі завжди будуть під рукою, нехай улюблені захоплення доставляють масу задоволень.

З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Бажаю, щоб грошей на все вистачало,

Здоров’я ніколи щоб не підкачало,

До ранку гуляти, подовше поспати,

Щомісяця тачку нову купувати.

Ще мати рахунки у банках солідних,

Турботи і ласки від друзів та рідних,

Мандрівок по світу, курортів відпадних,

Відносин солодких, немов шоколадних.

Подалі хай зникнуть тривоги та сум,

Бажаю тобі в день народження, кум!

З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Дорогий наш куме! Як добре, що одного разу ми з тобою поріднилися, і ось зараз вітаємо з днем народження дуже близьку нашій родині людину! Ти найкрутіший, веселий, харизматичний з усіх наших друзів, залишайся таким завжди. Діти, твої хрещеники, обожнюють тебе і бажають ще більше радості, приколів і пригод. А ми від себе побажаємо успіхів і в роботі, і в особистому житті. Будь з нами завжди поруч, нехай невдачі обходять тебе стороною. Ми всі любимо тебе, з днем народження!

З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Святкує день народження

Мій дорогенький кум!

Хай душу не торкає

Ніякий біль і сум.

Хай цілі досягаєш,

Лише вперед ідеш,

І на шляху життєвім

Ти щастя віднайдеш.

Хай збудуться бажання,

Що ти завжди хотів.

Удачі і кохання,

Душі і тілу сил!

З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Ще такого кума треба пошукати!

Тебе я зі святом хочу привітати.

Будь здоровий завжди і щасливий,

Нехай твоя доля стелиться, мов килим.

Грошей і багатства, гарної роботи,

Більше насолоди і менше турботи.

Радості, наснаги, успіхів, кохання,

Хай реалізуються мрії і бажання!

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