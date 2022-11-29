Привітання з днем народження куму: вірші, своїми словами, картинки

Кум — особлива людина в житті, адже це ще й хрещений батько дитини. Саме тому його потрібно вітати з важливими датами і святами. ТСН.ua підготував привітання з днем народження куму у віршах, прозі та картинках.
Прикольні і серйозні привітання з днем народження куму допоможуть підняти настрій з самого ранку та подарувати трішки тепла.
Також в нашому матеріалі ви можете знайти красиві і щирі привітання з днем народження мужчині.
З днем народження, кум — привітання у віршах та прозі
Куме, я вітаю тебе з днем народження! Нехай твоє сімейне вогнище спалахує новими емоціями, ніжними почуттями, турботою, довірою і заправляється бальзамом, під назвою "кохання". Бажаю тобі здоров'я, безліч барвистих миттєвостей, величезного прибутку і позитивних ноток на кожен день. Нехай відпочинок буде завжди приємним і тривалим, робота — не в тягар, а зустрічі — завжди теплими і щирими. Поздоровляю!
***
В голові одна лиш дума —
Привітати гарно кума.
Щастя й долі я бажаю,
Різних успіхів — без краю,
Щирих усмішок привітних,
А доходів — щоб помітних,
В гаманці великих сум,
Будь, як сир у маслі, кум!
***
Дорогий наш куме, з днем народження! Будь завжди здоровим, щасливим, коханим, успішним. Бажаю добра, тепла, натхнення, здійснення мрій. Нехай твій будинок буде наповнений радістю і веселощами. Залишайся такою же доброю, чесною, щирою людиною.
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Дорогий мій куме, вітаю тебе з днем народження і хочу побажати відчувати себе впевнено в будь-якій ситуації і вміти розправитися з будь-якою проблемою в житті. Нехай улюблена робота приносить достаток і визнання, нехай кохані люди завжди тебе розуміють і щиро цінують, нехай улюблені речі завжди будуть під рукою, нехай улюблені захоплення доставляють масу задоволень.
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Бажаю, щоб грошей на все вистачало,
Здоров’я ніколи щоб не підкачало,
До ранку гуляти, подовше поспати,
Щомісяця тачку нову купувати.
Ще мати рахунки у банках солідних,
Турботи і ласки від друзів та рідних,
Мандрівок по світу, курортів відпадних,
Відносин солодких, немов шоколадних.
Подалі хай зникнуть тривоги та сум,
Бажаю тобі в день народження, кум!
***
Дорогий наш куме! Як добре, що одного разу ми з тобою поріднилися, і ось зараз вітаємо з днем народження дуже близьку нашій родині людину! Ти найкрутіший, веселий, харизматичний з усіх наших друзів, залишайся таким завжди. Діти, твої хрещеники, обожнюють тебе і бажають ще більше радості, приколів і пригод. А ми від себе побажаємо успіхів і в роботі, і в особистому житті. Будь з нами завжди поруч, нехай невдачі обходять тебе стороною. Ми всі любимо тебе, з днем народження!
***
Святкує день народження
Мій дорогенький кум!
Хай душу не торкає
Ніякий біль і сум.
Хай цілі досягаєш,
Лише вперед ідеш,
І на шляху життєвім
Ти щастя віднайдеш.
Хай збудуться бажання,
Що ти завжди хотів.
Удачі і кохання,
Душі і тілу сил!
***
Ще такого кума треба пошукати!
Тебе я зі святом хочу привітати.
Будь здоровий завжди і щасливий,
Нехай твоя доля стелиться, мов килим.
Грошей і багатства, гарної роботи,
Більше насолоди і менше турботи.
Радості, наснаги, успіхів, кохання,
Хай реалізуються мрії і бажання!
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