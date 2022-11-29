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Привітання з днем народження куму: вірші, своїми словами, картинки

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
102
Час на прочитання
3 хв
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Привітання з днем народження куму: вірші, своїми словами, картинки

Привітання з днем народження куму: вірші, своїми словами, картинки / Фото: pixabay.com

Кум — особлива людина в житті, адже це ще й хрещений батько дитини. Саме тому його потрібно вітати з важливими датами і святами. ТСН.ua підготував привітання з днем народження куму у віршах, прозі та картинках.

Прикольні і серйозні привітання з днем народження куму допоможуть підняти настрій з самого ранку та подарувати трішки тепла.

Також в нашому матеріалі ви можете знайти красиві і щирі привітання з днем народження мужчині.

З днем народження, кум — привітання у віршах та прозі

Куме, я вітаю тебе з днем народження! Нехай твоє сімейне вогнище спалахує новими емоціями, ніжними почуттями, турботою, довірою і заправляється бальзамом, під назвою "кохання". Бажаю тобі здоров'я, безліч барвистих миттєвостей, величезного прибутку і позитивних ноток на кожен день. Нехай відпочинок буде завжди приємним і тривалим, робота — не в тягар, а зустрічі — завжди теплими і щирими. Поздоровляю!

З днем народження, куме / © ТСН.ua
З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

В голові одна лиш дума —
Привітати гарно кума.
Щастя й долі я бажаю,
Різних успіхів — без краю,
Щирих усмішок привітних,
А доходів — щоб помітних,
В гаманці великих сум,
Будь, як сир у маслі, кум!

З днем народження, куме / © ТСН.ua
З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Дорогий наш куме, з днем народження! Будь завжди здоровим, щасливим, коханим, успішним. Бажаю добра, тепла, натхнення, здійснення мрій. Нехай твій будинок буде наповнений радістю і веселощами. Залишайся такою же доброю, чесною, щирою людиною.

З днем народження, куме / © ТСН.ua
З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Дорогий мій куме, вітаю тебе з днем народження і хочу побажати відчувати себе впевнено в будь-якій ситуації і вміти розправитися з будь-якою проблемою в житті. Нехай улюблена робота приносить достаток і визнання, нехай кохані люди завжди тебе розуміють і щиро цінують, нехай улюблені речі завжди будуть під рукою, нехай улюблені захоплення доставляють масу задоволень.

З днем народження, куме / © ТСН.ua
З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Бажаю, щоб грошей на все вистачало,
Здоров’я ніколи щоб не підкачало,
До ранку гуляти, подовше поспати,
Щомісяця тачку нову купувати.
Ще мати рахунки у банках солідних,
Турботи і ласки від друзів та рідних,
Мандрівок по світу, курортів відпадних,
Відносин солодких, немов шоколадних.
Подалі хай зникнуть тривоги та сум,
Бажаю тобі в день народження, кум!

З днем народження, куме / © ТСН.ua
З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Дорогий наш куме! Як добре, що одного разу ми з тобою поріднилися, і ось зараз вітаємо з днем народження дуже близьку нашій родині людину! Ти найкрутіший, веселий, харизматичний з усіх наших друзів, залишайся таким завжди. Діти, твої хрещеники, обожнюють тебе і бажають ще більше радості, приколів і пригод. А ми від себе побажаємо успіхів і в роботі, і в особистому житті. Будь з нами завжди поруч, нехай невдачі обходять тебе стороною. Ми всі любимо тебе, з днем народження!

З днем народження, куме / © ТСН.ua
З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Святкує день народження
Мій дорогенький кум!
Хай душу не торкає
Ніякий біль і сум.
Хай цілі досягаєш,
Лише вперед ідеш,
І на шляху життєвім
Ти щастя віднайдеш.
Хай збудуться бажання,
Що ти завжди хотів.
Удачі і кохання,
Душі і тілу сил!

З днем народження, куме / © ТСН.ua
З днем народження, куме / Фото: ТСН.ua

***

Ще такого кума треба пошукати!
Тебе я зі святом хочу привітати.
Будь здоровий завжди і щасливий,
Нехай твоя доля стелиться, мов килим.
Грошей і багатства, гарної роботи,
Більше насолоди і менше турботи.
Радості, наснаги, успіхів, кохання,
Хай реалізуються мрії і бажання!

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Дата публікації
Перегляди
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