Путін веде себе "абсолютно мерзенно" через поразку в Україні - Білий дім

Російський диктатор Володимир Путін вже використовував страх, їжу та зброю, щоб зламати опір українців російській агресії, а тепер він вирішив використати зиму для досягнення своїх цілей.

Про це заявив координатор Ради Національної Безпеки зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі.

Він зазначив, що голова терористичної Росії нічого не може здобути на полі бою, тому поступає абсолютно мерзенно.

Кірбі заявив, що Росія спеціально бомбардує цивільну інфраструктуру, щоб завадити українцям підготуватись до холодної зими.

"Тож, ми робимо декілька речей. Ми надаємо зброю та необхідне тренування Збройним силам України, щоб вони були успішні на полі битві і вони успішні, як ми бачимо", — зазначив Кірбі.

Він зазначив, що США також працюють зі своїми союзниками по всьому світу для підтримки України. Зокрема партнери повинні допомогти налагодити доставку всього необхідного для підтримки роботи критичної інфраструктури.

"Частина цього надходить зі Штатів, але ми визнаємо, що система ґрунтується на інфраструктурі, яка є більш унікальною для Європи, тому ми продовжуємо працювати з нашими союзниками та партнерами у регіоні", – сказав Кірбі.

Він додав, що сотанні тижні Путін поступає абсолютно мерзенно. "Це було мерзенно і місяці до того, але ці удари спрямовано лише на одне — поставити українців на коліна, тому що він не може поставити Збройні сили України на коліна", - резюмував Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний департамент США закликає країну-агресорку Росію закінчити війну та вивести свої окупаційні війська з України.

Також раніше секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та її партнери повинні бути готовими до того, що Росія продовжить завдавати ударів для знищення української інфраструктури.

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