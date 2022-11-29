У ЦАР невідомий літак наніс авіаудар по бойовикам ПВК "Вагнера"

Літак залетів з сусідньої країни в ніч на понеділок

У Центральноафриканській Республіці в місті Босанґоа був нанесений авіаудар по обʼєкту, який пов'язаний з російськими бойовиками ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє пресслужба уряду ЦАР.

У повідомлені зазначається, що удар був нанесений літаком, який в ніч на понеділок залетів з сусідньої країни. Влада цар заявила, що літак скинув бомби на табір солдатів на півночі країни, а також поцілив у місце розташування бойовиків ПВК "Вагнера", який влада називає своїми "союзниками".

В результаті авіаудару ніхто не постраждав, влада розпочала розслідування, щоб встановити, хто відповідальний за удар.

У заяві уряду країни сказано, що удар завдав серйозної матеріальної шкоди.

Голова регіонального управління лісових ресурсів Босанґоа Етьєн Нгеретум повідомив, що літак завдав чотири удари по позиціях бойовиків о 2:50 ночі, але ніхто не помітив сам літак через те, що була ніч.

Чиновник повідомив, що удар був нанесений по бавовняній фабриці, яку зайняли бойовики ПВК "Вагнера", а після вибухів на місці були знайдені цвяхи та шматки заліза.

Мер міста П'єр Денамгер також підтвердив авіаудари французькому агентству Le Monde.

"Це літак без вогнів, який ми не змогли ідентифікувати. Ціллю була бавовняна фабрика, яку росіяни та збройні сили використовують як базу, пошкоджень не так багато", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загроза повторного нападу з Білорусі загострюється. Є ймовірність, що підготовкою вторгнення в Україну з Півночі займається голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Крім того, ми раніше інформували, що в Естонії підготували "подарунок" для Пригожина у відповідь на закривавлену кувалду.

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