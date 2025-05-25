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Орбан может планировать арест главного оппонента на выборах, используя Украину — эксперт
Такое развитие событий станет крушением для венгерской оппозиции.
Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выгодно вывести с политической арены лидера оппозиционной партии Тиса Петера Мадяра и он может это сделать, используя нападки на Украину.
Об этом заявил заместитель исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук в эфире "Эспрессо”.
Венгры также в меньшей степени готовы поддерживать Орбана. Партия его оппонента — Петера Мадяра — «Тиса» выигрывает в опросах. Если бы выборы прошли сейчас, то, вероятно, Мадяр стал бы премьером. Вопрос в том, что Орбан активно прилагает усилия, чтобы дискредитировать Мадяра», — отметил эксперт.
Герасимчук считает, что дальнейшее развитие ситуации может последовать трем сценариям.
«Орбан сейчас попытается сбить рейтинги Мадяра и для этого он использует украинскую карту. Орбан может попробовать сбить Мадяра ближе к выборам в 2026 году. в работе с украинскими спецслужбами, что маловероятно. Но вполне может быть использовано как аргумент, чтобы ограничить политическую деятельность Мадяра или вообще его устранить из политической жизни», — пояснил он.
По словам аналитика, такое развитие событий станет крушением для венгерской оппозиции.
«Орбану было бы выгодно убрать Мадяра из политической жизни, и я предполагаю, что все эти скандалы крутятся вокруг того, чтобы дискредитировать его максимально», — подытожил Герасимчук.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию прекратить любое финансирование Венгрии.
Мы ранее информировали, что в Венгрии сообщили о разоблачении «еще двух украинских шпионов».