Виктор Орбан / © Associated Press

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Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выгодно вывести с политической арены лидера оппозиционной партии Тиса Петера Мадяра и он может это сделать, используя нападки на Украину.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук в эфире "Эспрессо”.

Венгры также в меньшей степени готовы поддерживать Орбана. Партия его оппонента — Петера Мадяра — «Тиса» выигрывает в опросах. Если бы выборы прошли сейчас, то, вероятно, Мадяр стал бы премьером. Вопрос в том, что Орбан активно прилагает усилия, чтобы дискредитировать Мадяра», — отметил эксперт.

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Герасимчук считает, что дальнейшее развитие ситуации может последовать трем сценариям.

«Орбан сейчас попытается сбить рейтинги Мадяра и для этого он использует украинскую карту. Орбан может попробовать сбить Мадяра ближе к выборам в 2026 году. в работе с украинскими спецслужбами, что маловероятно. Но вполне может быть использовано как аргумент, чтобы ограничить политическую деятельность Мадяра или вообще его устранить из политической жизни», — пояснил он.

По словам аналитика, такое развитие событий станет крушением для венгерской оппозиции.

«Орбану было бы выгодно убрать Мадяра из политической жизни, и я предполагаю, что все эти скандалы крутятся вокруг того, чтобы дискредитировать его максимально», — подытожил Герасимчук.

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Ранее сообщалось, что группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию прекратить любое финансирование Венгрии.

Мы ранее информировали, что в Венгрии сообщили о разоблачении «еще двух украинских шпионов».