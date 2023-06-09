Как обеззаразить воду летом: 5 простых, но действенных способов

Читайте в материале ТСН.ua, что делать, чтобы обеззаразить воду, которая течет из вашего крана.
В летний период врачи рекомендуют детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями потреблять только бутылированную питьевую воду, которую можно приобрести в магазине. Но многие украинцы продолжают пользоваться водой из-под крана. Как обеззаразить воду летом, рассказали в Министерстве здравоохранения.
Визуально оцениваем качество воды
Чтобы оценить качество воды без проведения специального теста, можно использовать следующие способы:
- наберите половину бутылки и интенсивно ее потрясите – если на поверхности появилась пена, употреблять в пищу ее нельзя;
- оцените запах воды – если вы чувствуете бензиновый, химический, трупный или другой неестественный запах, лучше не рискуйте;
- окрашенность воды – для этого налейте жидкость в посуду белого цвета, так лучше будет видно помутнение.
Как обеззаразить воду в домашних условиях: пять простых способов
- Прокипятите – этот способ считается самым надежным, но кипятить нужно не менее 10 минут. После этого дайте жидкости настояться и слейте, стараясь не взболтать спустившийся на дно сосуда осадок. Чем больше вы кипятите воду, тем больше патогенов уничтожите. Затем рекомендуется хранить прокипяченную воду в закрытой таре. Если возможно, дополнительно прочистите с помощью любого бытового фильтра.
- Используйте таблетки для обеззараживания – их можно купить в аптеке. Перед использованием тщательно прочтите инструкцию. Но обычно хватает 30-60 минут, чтобы получить пригодную для употребления воду. Таблетки также отличаются антибактериальными свойствами и могут сохраняться долго.
- Берите спиртовой раствор йода – если нет специальных таблеток, он поможет вам обеззаразить воду из-под крана. Но этот метод следует использовать только в крайних случаях, ведь вода будет обладать характерным, не очень приятным вкусом. Лицам с проблемами со щитовидной железой от йода лучше отказаться или потреблять такую жидкость в очень небольших количествах. Если есть возможность дополнительно фильтровать воду с помощью фильтра.
- Измельчите активированный уголь – вам понадобится 5 таблеток на 1 литр воды. Этот способ не только обеззаразит, но и уберет неприятные запахи и вредные вещества. Измельченные угли заверните в марлю и опустите в воду. Оставьте на 8 или более часов.
- Поможет марганцовка – если нужно обеззаразить небольшой объем воды, можно использовать именно этот метод. 1-2 грамма марганцовки требуется для 1 литра жидкости. Вода должна стать бледно-розовой. Но сразу пить ее нельзя, ведь это приведет к проблемам с кишечником. Перед этим дайте жидкости отстояться хотя бы полчаса, затем процедите, оставив осадок на дне емкости.