Как обеззаразить воду летом: 5 простых, но действенных способов

Читайте в материале ТСН.ua, что делать, чтобы обеззаразить воду, которая течет из вашего крана.

В летний период врачи рекомендуют детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями потреблять только бутылированную питьевую воду, которую можно приобрести в магазине. Но многие украинцы продолжают пользоваться водой из-под крана. Как обеззаразить воду летом, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Визуально оцениваем качество воды

Чтобы оценить качество воды без проведения специального теста, можно использовать следующие способы:

наберите половину бутылки и интенсивно ее потрясите – если на поверхности появилась пена, употреблять в пищу ее нельзя;

оцените запах воды – если вы чувствуете бензиновый, химический, трупный или другой неестественный запах, лучше не рискуйте;

окрашенность воды – для этого налейте жидкость в посуду белого цвета, так лучше будет видно помутнение.

Как обеззаразить воду в домашних условиях: пять простых способов