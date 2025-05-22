Євродепутати висунули жорсткі вимоги Угорщині через Орбана: деталі

Віктор Орбан. / © Associated Press

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Група депутатів Європейського парламенту закликала Брюссель заморозити все фінансування для Угорщини. Політики заявляють про обмеження свободи в країні, підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС.

Про це йдеться у матеріалі LRT.

Зазначається, що Угорщина під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана, “постійно конфліктує з ЄС”. Зокрема, очільник угорського уряду заморозив для країни мільярди євро.

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Лист підписали 26 депутатів Європейського парламенту. У ньому заявляють про те, що Будапешт не тільки не прагне покращень, а в країні “спостерігається подальша тривожна регресія”. Зокрема, парламентарі згадують нещодавно ухвалений закон, спрямований на заборону ЛГБТ-парадів в угорській столиці, а також реформи, мета яких підрив незалежності судів та придушення критиків уряду.

“Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, – неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти”, - йдеться у заяві євродепутатів.

Лист, ініційований фракцією Зелених, підписали також представники кількох інших парламентських фракцій. Зокрема, члени правоцентристської ЄНП, центристської “Оновимо Європу” та соціал-демократичної СДП.

Нагадаємо, раніше в Європарламенті розкритикували правління Віктора Орбана. В ЄС занепокоєні "низкою тривожних подій" в країні. На їхнє переконання, країна "стрімко рухається в неправильному напрямку" через погіршення верховенства права.

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Зауважимо, що угорський прем’єр відомий своїми гучними заявами на адресу України. Зокрема, він звинуватив Київ у втручанні у внутрішні справи Угорщини та у співпраці з опозиційною партією «Тиса». На думку Орбана, країна ініціювала скоординовану кампанію з «очорнення» Угорщини.

Прем’єр також зухвало заявив, що "Київ зайшов занадто далеко". За словами очільника угорського уряду, нібито виникла "безпрецедентна ситуація", коли країна, яка не є членом НАТО та прагне вступити до Альянсу, "проводить узгоджену, фінансовану і організовану кампанію наклепу проти держави-члена НАТО".

Дата публікації 22:52, 09.05.25 Кількість переглядів 21 Шпигунський скандал з Угорщиною! Історичне рішення міністрів з ЄС у Львові!