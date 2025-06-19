Орбан теряет поддержку: что светит его партии на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

В Венгрии оппозиционная партия Tisza впервые опередила правящую партию Fidesz премьер-министра Виктора Орбана с рекордным отрывом в 15%. У все большего количества избирателей появляются ожидания, что на следующих выборах сила Орбана потерпит поражение.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Median.

Согласно результатам свежего опроса, партия Tisza имеет поддержку 51% среди определившихся избирателей, тогда как Fidesz — 36%. В марте этот отрыв составлял 9 пунктов.

Реклама

В Median оценивают, что с нынешним отрывом Tisza может одержать масштабную победу — такую, какие Орбан неоднократно одерживал с 2010 года.

Партию Tisza год назад основал бывший правительственный инсайдер Петер Мадьяр. Политсила ведет активную кампанию, сосредоточенную на проблемах здравоохранения и образования. Ее преимущество усиливается благодаря эффективному использованию соцсетей.

В свою очередь Орбан сохраняет мощный государственный медиаресурс, однако теряет популярность на фоне кризиса стоимости жизни и ограниченных возможностей для экономической поддержки населения.

Венгерское правительство усилило давление на независимые медиа и гражданское общество перед следующими парламентскими выборами в 2026 году. Однако после волны общественного возмущения Орбану пришлось временно остановить анонсированное «весеннее очищение» от инакомыслящих.

Реклама

Согласно опросам Median, более двух третей венгров считают, что страна движется в неправильном направлении, а 62% граждан выступают за смену власти.

Победы Tisza на следующих выборах ожидают 42% опрошенных, а победу Fidesz прогнозируют — 38%.

Директор Median Эндре Ганн назвал это наблюдение «впечатляющим». Он отметил, что за последние 20 лет большинство опрашиваемых перед выборами неизменно предсказывали победу Fidesz.

«Эти прогнозы обычно оказывались достоверными», — сказал Ганн.

Реклама

К слову, в мае эксперт Сергей Герасимчук высказал мнение, что Орбану выгодно вывести с политической арены Мадьяра и он может это сделать, используя нападки на Украину.

Заметим, что в июне президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за использования его изображения на билбордах в Венгрии, которые Орбан использовал в своей предвыборной кампании. Зеленский также назвал политику венгерского премьера антиукраинской, манипулятивной и работающей в интересах Кремля.

Тогда же представитель венгерского правительства Золтан Ковач обвинил Зеленского в открытой агитации в поддержку оппозиционной партии Tisza. Ковач также обвинил украинского президента во вмешательстве во внутренние дела страны.