Как вывести пастушью сумку: лучшие гербициды и народные методы

Как вывести пастушью сумку из огорода / © Pixabay

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Грицики обыкновенные — однолетнее или многолетнее растение из семейства капустных, которое любит плодородные почвы, поэтому часто появляется на клумбах или огородах.

Какие гербициды уничтожают пастушьей сумки

Для борьбы с пастушьей сумкой эксперты рекомендуют использовать два типа гербицидов:

селективные — влияют на двудольные растения, но для злаковых безопасны (например, Диален, Лонтрел);

неселективные — уничтожают все растения, поэтому используются только на пустырях или дорожках (например, Торнадо, Раундап).

Для эффективной обработки гербицидами соблюдайте определенные правила. Прежде всего нужно обрабатывать в безветренную погоду, чтобы химикаты не разносились на соседние растения. Также обязательно носите защитные перчатки, маску и очки. Возделывать лучше до начала цветения, потому что молодые пастушьи сумки более чувствительны к препаратам.

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Народные (естественные) способы борьбы с пастушьей сумкой

Все популярнее становятся естественные способы, которые более безопасны для окружающей среды, но требуют больше усилий и времени.

Чаще всего эксперты рекомендуют использовать мульчирование и сидераты.

Для мульчи лучше всего подойдут сено, опилки, кора деревьев (слой должен быть хотя бы 5-10 см), черная пленка или агроволокно. Они блокируют доступ солнечных лучей к семенам пастушьей сумки, а потому растение не прорастает.

Наиболее эффективными сидератами против пастушьей сумки являются горчица, фацелия или люпин. Они быстро растут и затеняют растение. Дополнительно, эти культуры также улучшают структуру почвы. Сидераты лучше высевать осенью, а весной перекапывать их на землю.

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