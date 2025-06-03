Серая гниль на клубнике: как спасти урожай

Болезни клубники

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Весна этого года показалась сложной для многих растений, и клубника не стала исключением. Из-за продолжительной пасмурной погоды и почти непрерывных дождей на наших грядках появилась коварная проблема — серая гниль. Рассказываем, как выглядит эта болезнь, чем она опасна для урожая и какие способы борьбы применять, чтобы сохранить сладкие и крупные ягоды.

Длительная влажная погода является идеальной средой для активного развития серой гнили. Именно застой влажного и теплого воздуха (под покрытием) создает благоприятные условия для быстрого распространения серой гнили.

Как распознать серую гниль на клубнике

На пораженных растениях серая гниль проявляется в виде пушистого налета на ягодах и отдельных частях растения. Если не остановить его распространение, можно потерять значительную часть урожая. Основными факторами, способствующими развитию болезни, плохое проветривание и загущенные посадки.

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Серая гниль

Первые действия: удаление пораженных частей растений

Для борьбы с серой гнилью прежде всего необходимо удалить все поврежденные части растений. Для этого понадобятся пакет и ножницы. Тщательно осмотрите каждый кустик и осторожно срежьте пораженные ягоды, плодоножки и другие части растения, стараясь не встряхивать споры грибка. Все срезанные пораженные элементы сразу поместите в пакет, не пронося их над грядкой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Эта работа требует внимательности и терпения, но она должна быть выполнена на всей грядке. При этом удалите излишние усы, которые ослабляют растения.

Что делать с удаленными пораженными частями

Ни в коем случае нельзя выбрасывать пораженные части растений на компостную кучу или закапывать их на огороде. Их следует осторожно упаковать в плотный пакет или контейнер и вынести на общедачную свалку для дальнейшего вывоза.

По нашим наблюдениям, удаление пораженных частей может снизить количество болезни на грядке примерно на 50%. Однако споры грибка остаются на поверхности почвы, под почвой и листьях и ягодах, которые на первый взгляд выглядят здоровыми.

Дальнейшая борьба: биопрепараты в помощь

После удаления пораженных частей растений необходимо дождаться прекращения дождей и просыхания растений и почвы. Сразу после этого проведите обработку биопрепаратами. При плодоношении использование химических средств на клубнике и подобных культурах не рекомендуется. Поэтому мы выберите для обработки триходермин и Биплан-М. Эти препараты не излечивают серую гниль, но эффективно останавливают ее развитие и защищают здоровые части растения.

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Триходермин содержит гриб Trichoderma, который вытесняет возбудителя гнили, разрушает его клетки, формирует защитную микрофлору и подавляет развитие серой гнили до 60-70%.

Биплан-М содержит бактерии Bacillus subtilis, вырабатывающие природные антибиотики, блокируя распространение болезни.

Обычно обработку производят по такой схеме. После просыхания растений опрыскивают триходермином, через 3-4 дня — Биплан-М, еще через 3-4 дня — снова триходермином. Такую очередность можно использовать для исчезновения проявлений болезни.