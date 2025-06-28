Жена Остапчука назвала дату их свадьбы и раскрыла первые этапы подготовки

Владимир Остапчук с семьей / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука рассекретила дату их свадьбы.

В своем фотоблоге Екатерина Остапчук сообщила, что вместе с мужем приняла решение сыграть свадьбу уже в следующем 2026 году. По словам блогерши, она уже начала визуализировать, каким будет праздник, и подбирает референсы для дальнейшей его организации. И с юмором добавила, что уже настроила себя на непрерывные ссоры с Владимиром.

"Решили, что хотим свадьбу в следующем году. Пол ночи просидела в Pinterest. Ну будет хоть о чем ссориться весь этот год", — в шутку написала Екатерина.

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Сторис Екатерины Остапчук / © instagram.com/poka.tya

Отметим, ранее жена Остапчука не называла точной даты свадьбы, но все же предполагала, что это произойдет до 2026 года. В свое время она планировала сделать праздник для самых близких в одном из курортных спа-отелей во Львове. Изменились ли эти планы — пока неизвестно.

Напомним, Владимир и Екатерина Остапчук познакомились в 2022 году, а уже в феврале 2023 года намекали, что тайно обручились. Через год Екатерина официально рассекретила, что стала женой. Поэтому в этом году они отпраздновали первую годовщину бракосочетания. Супруги воспитывают полугодовалого сына Тимофея.