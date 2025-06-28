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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Харьковщине прогремел взрыв: пострадали двое детей

Дети пострадали от взрыва неизвестного предмета.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Детей госпитализировали в больницу

Детей госпитализировали в больницу / © Главком

На Харьковщине в селе Ставище Шевченковской громады произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадали двое детей в возрасте 12 и 15 лет.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, ребята нашли взрывоопасный предмет возле двора, который сдетонировал. Младший получил открытую черепно-мозговую травму, а старший — ожог кисти. Обоих детей госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Власти призывают граждан быть осторожными и не прикасаться к подозрительным предметам.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Херсонщине в поселке Калиновское в результате взрыва боеприпаса в частном доме погиб 8-летний мальчик. Еще двух детей и трех взрослых госпитализировали.

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