На Харьковщине прогремел взрыв: пострадали двое детей

Детей госпитализировали в больницу / © Главком

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На Харьковщине в селе Ставище Шевченковской громады произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадали двое детей в возрасте 12 и 15 лет.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, ребята нашли взрывоопасный предмет возле двора, который сдетонировал. Младший получил открытую черепно-мозговую травму, а старший — ожог кисти. Обоих детей госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

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На месте происшествия работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Власти призывают граждан быть осторожными и не прикасаться к подозрительным предметам.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Херсонщине в поселке Калиновское в результате взрыва боеприпаса в частном доме погиб 8-летний мальчик. Еще двух детей и трех взрослых госпитализировали.