ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
1 хв

На Харківщині пролунав вибух: постраждали двоє дітей

Діти постраждали від вибуху невідомого предмета.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дітей госпіталізували до лікарні

Дітей госпіталізували до лікарні / © Главком

На Харківщині у селі Ставище Шевченківської громади стався вибух невідомого предмета, у результаті якого постраждали двоє дітей віком 12 і 15 років.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, хлопці знайшли вибухонебезпечний предмет біля подвір’я, який здетонував. Молодший отримав відкриту черепно-мозкову травму, а старший — опік кисті. Обох дітей госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

На місці події працюють екстрені служби, які з’ясовують всі обставини інциденту. Влада закликає громадян бути обережними й не торкатися підозрілих предметів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Херсонщині у селищі Калинівське внаслідок вибуху боєприпасу в приватному будинку загинув 8-річний хлопчик. Ще двох дітей та трьох дорослих госпіталізували.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie