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На Харківщині пролунав вибух: постраждали двоє дітей
Діти постраждали від вибуху невідомого предмета.
На Харківщині у селі Ставище Шевченківської громади стався вибух невідомого предмета, у результаті якого постраждали двоє дітей віком 12 і 15 років.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, хлопці знайшли вибухонебезпечний предмет біля подвір’я, який здетонував. Молодший отримав відкриту черепно-мозкову травму, а старший — опік кисті. Обох дітей госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.
На місці події працюють екстрені служби, які з’ясовують всі обставини інциденту. Влада закликає громадян бути обережними й не торкатися підозрілих предметів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Херсонщині у селищі Калинівське внаслідок вибуху боєприпасу в приватному будинку загинув 8-річний хлопчик. Ще двох дітей та трьох дорослих госпіталізували.