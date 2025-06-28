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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
136k
Час на прочитання
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За добу з України виїхали понад 50 тисяч людей — яка причина

За добу, за даними держприкордонників, виїхало 52 тисячі українців. Тому через збільшення пасажиропотоку зростають черги на держкордоні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні зростає пасажиропотік

В Україні зростає пасажиропотік / © ДПСУ

За останню добу західний кордон України перетнули 95 тисяч людей, з них виїхали з країни 52 тисячі осіб.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон.

Зокрема, минулої доби з України виїхали 52 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав — 31 тисяча людей — перетнули кордон на українсько-польській ділянці, решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Також до України за минулу добу прибули 43 тисячі осіб, 39 тисяч з яких — українці, більшість з них — чоловіки.

Раніше НБУ повдомив, що Україну цього року залишать ще 200 тисяч людей. Поступове повернення мігрантів очікується лише після зниження ризиків безпеки.

«Негативні міграційні тенденції зберігаються, адже незважаючи на початок переговорів про потенційне перемир’я, їх результат не визначено, тоді як триває збільшення обстрілів усієї території України та терактів проти цивільного населення», — йдеться у звіті відомства.

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Дата публікації
Кількість переглядів
136k
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