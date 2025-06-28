Кремль боїться оголошувати мобілізацію: експерт назвав причину

Кремль / © Pexels

Реклама

Президент Росії Володимир Путін уникає загальної мобілізації, аби не допустити внутрішнього вибуху в Росії. Замість цього Кремль кидає на фронт мігрантів, найманців і навіть військових з-за кордону.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі «Еспресо«.

«Путін чудово розуміє, що оголошення загальної мобілізації може призвести до розвалу РФ», — заявив Тимочко.

Реклама

Він пояснив, що для введення мобілізації Кремлю потрібен прецедент, який дозволить обґрунтувати її необхідність для російського суспільства. Проте для цього доведеться кардинально змінити всю інформаційну та ідеологічну парадигму. Пропаганда, за його словами, цілком здатна вигадати привід, апелюючи до історичних міфів та «великої вітчизняної війни», однак немає гарантій, що росіяни це сприймуть.

«Для того, щоб оголосити загальну мобілізацію, Путіну потрібен якийсь прецедент. Він має обґрунтувати російському населенню потребу в мобілізації. За такого сценарію їм потрібно повністю міняти інформаційно-ідеологічну парадигму. Втім, з цим усе буде зрозуміло. Пропаганда зможе розповісти росіянам байки про „вставай, страна огромная“ і т.д. Однак, чи подіє це на росіян — залишається питанням», — зазначив Тимочко.

Щоб уникнути цього ризику, Кремль робить ставку не на власне населення, а на іноземців та вразливі групи. За словами Тимочка, у Кремлі добре розуміють суспільні настрої і знають, що оголошення повномасштабної мобілізації здатне викликати соціальний вибух або щонайменше — протестну хвилю.

«Я думаю, що в Кремлі чудово моніторять настрої російського населення і там розуміють, що оголошення загальної мобілізації може призвести до краху РФ. Путін це чудово розуміє і тому він намагається заміщати росіян всіма, ким тільки може», — підкреслив він.

Реклама

Тимочко також повідомив, що у військових підрозділах, які потрапляють у полон до ЗСУ, переважають зовсім не росіяни. Більшість із них — мігранти або представники інших держав, яких силоміць мобілізували.

«Зокрема, північнокорейські військові, іноземні найманці, а також активно виловлюють по всій Росії мігрантів, яких під примусом змушують йти до армії. Це чудово видно навіть по тих, кого сьогодні наші хлопці беруть у полон. Там росіян просто одиниці, решта — майже всі мігранти», — резюмував він.

Кремль намагається зберегти внутрішній спокій за рахунок зовнішнього ресурсу, уникаючи незручних питань до власного суспільства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов громадян РФ на військову службу в період від 1 квітня до 15 липня. До армії, як очікується, призвуть 160 тисяч людей.

Реклама