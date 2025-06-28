Путін знову згадав про "денацифікацію" України: що насправді планує "фюрер"

Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Володимир Путін не стомлюється повторювати традиційні кремлівські наративи про “денацифікацію” та “демілітаризацію” України. Зокрема, вони спрямовані на дискредитацію країни.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують: Путін заявив, що Росія погодилася провести третій раунд переговорів у Стамбулі та продемонструвала свою готовність до діалогу шляхом обміну військовополоненими та загиблими в бою. Окрім того, “фюрер” звинуватив Київ у нібито відмові прийняти тіла деяких загиблих військовослужбовців.

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В ISW наголошують: це твердження диктатора необґрунтоване та є частиною російської інформаційної кампанії Москви, яка зображує Україну такою, що нібито псує обмін військовополоненими та репатріацію загиблих, аби “спровокувати невдоволення та деморалізувати українське суспільство, а також дискредитувати український уряд”.

Аналітики наголошують, що у розмові з представниками росЗМІ Путін вкотре повторив довгострокове твердження про те, мовляв, НАТО обіцяло Росії ніколи не розширюватися на схід; що РФ “жорстоко обдурили”, а західні країни, які протистоять Росії, самі “скоро помруть”.

Крім того, диктатор країни-агресорки повторив, що РФ завершить свою війну проти України лише на умовах Кремля. З його слів, російські витрати на оборону спрямовані на досягнення цієї мети.

“ISW раніше зазначала, що умови Росії – “денацифікація” та “демілітаризація” України, яких Росія вимагає від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го – рівносильні вимогам зміни режиму, встановлення проросійського маріонеткового уряду в Україні та суттєвого обмеження здатності України захищатися від майбутньої російської агресії”, - наголосили американські аналітики.

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Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін заявив, мовляв, Російська Федерація не чекає на капітуляцію України. Втім, він хоче, аби Київ погодився з “новими реаліями”, що виникли. Йдеться про те, щоб Україна офіційно погодилася із втратою окупованих територій.

Диктатор також вибухнув новими погрозами на адресу. Він вимагає від України визнати результати так званих «референдумів» на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Нібито це, вважає Путін, вже «доконаний факт».

Дата публікації 21:39, 27.06.25 Кількість переглядів 68 Лестощі Трампу, вирішальна зустріч із Зеленським і... Орбан! Головне з саміту НАТО від ТСН