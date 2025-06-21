Путін вибухнув новими погрозами на адресу України: що не подобається "фюреру"

Володимир Путін. / © Associated Press

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“Фюрер” РФ Володимир Путін вимагає від України визнати результати так званих "референдумів" на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив в інтерв'ю Sky News Arabia.

Мовляв, Україні “треба визнати як доконаний факт” результати так званих “референдумів”, проведених РФ.

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З його слів, ігнорування цих “результатів” “означає шанси на відновлення збройного конфлікту”. У традиційній кремлівській манері Путін повторив заяви про необхідність “нейтралітету” України: “не вступати до жодних іноземних альянсів і не озброювати її ядерною зброєю”.

“Україна заслуговує на кращу долю і не повинна бути інструментом у руках третіх країн, що діють проти Росії”, - заявив глава Кремля.

Господар Кремля також повторив свої пропагандистські тези, мовляв, більшість українців хочуть дружби з РФ. Саме тому, заявив “фюрер”, за будь-якого мирного врегулювання необхідно гарантувати статус російської мови і права проросійського населення.

Нагадаємо, Путін заявив, мовляв, Росія не вимагає капітуляції України, але чекає на визнання «реалій», що склалися на фронті. Йдеться про те, що Москва фактично вимагає, щоб Україна офіційно погодилася із втратою окупованих територій.

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Окрім того, з його слів, РФ не виключає подальшого захоплення українських Сум російською армією. Водночас президент держави-агресорки вигадав якесь «давнє правило», за яким, на його думку, все захоплене російською армією переходить у власність Москви.

Тим часом аналітики ISW наголошують, що диктатора Володимир Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити Україну. Однією з головних причин, чому диктатор не хоче зупинити війну в Україні, незважаючи на величезні втрати, це бажання підкорити український народ.

Дата публікації 12:25, 19.06.25 Кількість переглядів 26 Готовий зустрітись із Зеленським! Путіна "понесло" в заявах