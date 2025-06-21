Трамп пригрозив деяким політикам через війну в Україні: що відомо

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вважає, що тим, хто закликає Україну продовжувати війну з Росією, треба "стежити за язиком". Мовляв, це може мати наслідки для них.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами після прибуття до штату Нью-Джерсі.

Так, один із кореспондентів сказав, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем і колишній державний секретар США Майк Помпео нібито "намагаються спровокувати українців на продовження бойових дій". Трампа це твердження неабияк обурило.

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"Подивимося, як складеться. Але людям слід бути дуже обережними з тим, що вони говорять. Їм слід стежити за своїми словами, тому що це може мати для них серйозні наслідки", - заявив очільник Білого дому.

З його слів, у переговорах України та Російської Федерації спостерігається невеликий прогрес. Трамп наголосив, що він “завжди є миротворцем”. З його слів, “іноді потрібно бути жорстким, але завжди бути миротворцем”.

Нагадаємо, “фюрер” РФ Володимир Путін заявив, якби Трамп отримав посаду раніше, то "конфлікту на Україні" не було б. Російський диктатор також згадав свою розмову з колишнім президентом США Джо Байденом, коли говорив про необхідність розв'язувати українське питання мирно, не доводячи до гарячої фази.

Зауважимо, на саміті G7 у Канаді Трамп заявив, що виключення Російської Федерації з “Групи восьми” 2014 року було “великою помилкою”. Мовляв, якби цього не сталося, в Україні не було б війни.

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Дата публікації 23:35, 20.06.25 Кількість переглядів 24 Чого Україні очікувати від ворогів та партнерів? Клімкін, Чаленко, Пендзин