ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
10k
Час на прочитання
2 хв

Трамп пригрозив деяким політикам через війну в Україні: що відомо

Американський лідер заявляє, мовляв, вже є прогрес у переговорах Києва і Москви.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що тим, хто закликає Україну продовжувати війну з Росією, треба "стежити за язиком". Мовляв, це може мати наслідки для них.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами після прибуття до штату Нью-Джерсі.

Так, один із кореспондентів сказав, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем і колишній державний секретар США Майк Помпео нібито "намагаються спровокувати українців на продовження бойових дій". Трампа це твердження неабияк обурило.

"Подивимося, як складеться. Але людям слід бути дуже обережними з тим, що вони говорять. Їм слід стежити за своїми словами, тому що це може мати для них серйозні наслідки", - заявив очільник Білого дому.

З його слів, у переговорах України та Російської Федерації спостерігається невеликий прогрес. Трамп наголосив, що він “завжди є миротворцем”. З його слів, “іноді потрібно бути жорстким, але завжди бути миротворцем”.

Нагадаємо, “фюрер” РФ Володимир Путін заявив, якби Трамп отримав посаду раніше, то "конфлікту на Україні" не було б. Російський диктатор також згадав свою розмову з колишнім президентом США Джо Байденом, коли говорив про необхідність розв'язувати українське питання мирно, не доводячи до гарячої фази.

Зауважимо, на саміті G7 у Канаді Трамп заявив, що виключення Російської Федерації з “Групи восьми” 2014 року було “великою помилкою”. Мовляв, якби цього не сталося, в Україні не було б війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
10k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie