Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп считает, что тем, кто призывает Украину продолжать войну с Россией, нужно "следить за языком". Это может иметь последствия для них.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами по прибытии в штат Нью-Джерси.

Так, один из корреспондентов сказал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм и бывший государственный секретарь США Майк Помпео якобы "стараются спровоцировать украинцев на продолжение боевых действий". Трампа это утверждение изрядно возмутило.

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"Посмотрим, как сложится. Но людям следует быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им следует следить за своими словами, потому что это может иметь для них серьезные последствия", - заявил глава Белого дома.

По его словам, в переговорах Украины и Российской Федерации наблюдается небольшой прогресс . Трамп подчеркнул, что он "всегда является миротворцем". По его словам, "иногда нужно быть жестким, но всегда быть миротворцем".

Напомним, "фюрер" РФ Владимир Путин заявил, если бы Трамп получил должность раньше, то "конфликта на Украине" не было бы. Российский диктатор также упомянул свой разговор с бывшим президентом США Джо Байденом, когда говорил о необходимости решать украинский вопрос мирно, не доводя до горячей фазы.

Отметим, на саммите G7 в Канаде Трамп заявил, что исключение Российской Федерации из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой". Мол, если бы этого не произошло, в Украине не было бы войны.

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Дата публикации 23:35, 20.06.25 Количество просмотров 24 Чего Украине ожидать от врагов и партнеров? Климкин, Чаленко, Пендзин