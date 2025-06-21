Трамп заявил о «незначительном прогрессе» на переговорах между Украиной и Россией

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о незначительном продвижении в переговорах между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом он сказал журналистам по прибытии в штат Нью-Джерси, сообщает Fox News .

«На переговорах между Россией и Украиной наблюдается незначительный прогресс. Я всегда являюсь миротворцем. Иногда нужно быть жестким, но всегда быть миротворцем», — подчеркнул Трамп.

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В то же время глава Белого дома заявил, что устанавливает Ирану двухнедельный дедлайн по ядерному соглашению.

«Я даю им определенный период времени. Мы увидим, каким будет этот период. Но я даю им время. И я бы сказал, что две недели – это максимум», – сказал он.

Трамп не уточнил, означает ли это возможное участие США в военных действиях на стороне Израиля по истечении этого срока.

Также он подверг критике роль европейских стран в конфликте на Ближнем Востоке.

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«Европа не помогла. Иран хочет говорить только с США», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что в Кремле сделали новое заявление о дате переговоров с Украиной .

Мы ранее сообщали, что профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Д. Фридман объяснил, почему Путин игнорирует призывы Дональда Трампа к прекращению огня .