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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп заявил о «незначительном прогрессе» на переговорах между Украиной и Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о частичном прогрессе в переговорах между Украиной и Россией, подчеркнув свою роль как «миротворца».

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о незначительном продвижении в переговорах между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом он сказал журналистам по прибытии в штат Нью-Джерси, сообщает Fox News .

«На переговорах между Россией и Украиной наблюдается незначительный прогресс. Я всегда являюсь миротворцем. Иногда нужно быть жестким, но всегда быть миротворцем», — подчеркнул Трамп.

В то же время глава Белого дома заявил, что устанавливает Ирану двухнедельный дедлайн по ядерному соглашению.

«Я даю им определенный период времени. Мы увидим, каким будет этот период. Но я даю им время. И я бы сказал, что две недели – это максимум», – сказал он.

Трамп не уточнил, означает ли это возможное участие США в военных действиях на стороне Израиля по истечении этого срока.

Также он подверг критике роль европейских стран в конфликте на Ближнем Востоке.

«Европа не помогла. Иран хочет говорить только с США», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что в Кремле сделали новое заявление о дате переговоров с Украиной .

Мы ранее сообщали, что профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Д. Фридман объяснил, почему Путин игнорирует призывы Дональда Трампа к прекращению огня .

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