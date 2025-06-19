Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто / © Associated Press

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время своего визита в Санкт-Петербург заявил, что Будепешт готов стать посредником в потенциальных переговорах о прекращении огня между Украиной и Россией. Параллельно с этим Венгрия решительно выступает против решения предложений Еврокомиссии по отказу от российского газа.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Будапешт — за диалог и против газовых санкций

По словам Петера Сийярто, Венгрия по-прежнему последовательно выступала за скорейшее прекращение огня и начало диалога между Киевом и Москвой.

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«Мы выступали за прекращение огня и мирные переговоры. Те, кто критиковал нас за позицию в пользу прекращения огня, сейчас выступают за мирные переговоры и прекращение огня», — заявил венгерский министр.

Кроме того, Сийярто отметил непринятие Венгрией предложения Еврокомиссии об отказе от российского газа. Он подтвердил, что Будапешт будет бороться с такой инициативой, поскольку в 2025 году Венгрия планирует получить 8-8,5 млрд куб. м газа из России. Это решение, по его словам, свидетельствует о последовательной позиции Венгрии по сотрудничеству с РФ в энергетической сфере.

Неприемлем путь к ЕС и поддержка инициатив Трампа

Сийярто также заявил, что Венгрия будет поддерживать мирные инициативы президента США Дональда Трампа, потому что считает единственным возможным путем к достижению мира в регионе «договоренность между Россией и США». Кроме того, министр иностранных дел Венгрии в очередной раз подчеркнул, что его страна «однозначно не поддерживает». шагом для самого блока.

Что Сийярто говорил об Украине

Позиция Петера Сийярто по поводу войны в Украине и мирных переговоров уже неоднократно привлекала внимание СМИ. Сиярто пожаловался США на провальную стратегию ЕС по войне в Украине», при этом он заявлял о необходимости «мирных переговоров» и «неправильности обвинений в пророссийских настроениях».

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Также Венгрия неоднократно выражала оговорки о вступлении Украины в НАТО. В октябре 2024 года Венгрия пугала Третьей мировой войной при вступлении Украины в НАТО. При этом Сийярто утверждал, что это может спровоцировать глобальный конфликт из-за статьи о коллективной обороне.