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Зеленский назвал новый дедлайн для завершения войны: сколько еще ждать
Зеленский заявил, что «желательно закончить войну в этом сроке Трампа». Как известно, каденция нынешнего главы Белого дома продлится до 20 января 2029 года.
Президент Владимир Зеленский заявил, что войну в Украине следует завершить до конца этой каденции Дональда Трампа.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 19 июня.
«Желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции требуются. Дипломатия необходима. Безопасность нужна», — сказал Зеленский.
Заметим, что Трамп будет в Белом доме до 20 января 2029 года.
Также, комментируя сегодняшний обмен пленными, Зеленский призвал Россию к немедленному обмену всех на всех — без всяких ультиматумов.
«Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне — это уровень решений», — сказал президент.
Он заверил, что «готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решение и кто имеет соответствующие полномочия, в частности с Путиным», хотя тот и «пересидел конституционные полномочия минимум на три срока». Таким образом Зеленский отреагировал на вчерашнее обвинение Путина, что президент Украины «нелегитимен».
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