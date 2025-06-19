Зеленский назвал новый дедлайн для завершения войны: сколько еще ждать

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что войну в Украине следует завершить до конца этой каденции Дональда Трампа.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 19 июня.

«Желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции требуются. Дипломатия необходима. Безопасность нужна», — сказал Зеленский.

Реклама

Заметим, что Трамп будет в Белом доме до 20 января 2029 года.

Также, комментируя сегодняшний обмен пленными, Зеленский призвал Россию к немедленному обмену всех на всех — без всяких ультиматумов.

«Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне — это уровень решений», — сказал президент.

Он заверил, что «готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решение и кто имеет соответствующие полномочия, в частности с Путиным», хотя тот и «пересидел конституционные полномочия минимум на три срока». Таким образом Зеленский отреагировал на вчерашнее обвинение Путина, что президент Украины «нелегитимен».

Реклама

Ранее морпех ВСУ поделился своим видением, когда закончится война в Украине