Что важно знать женщине перед и после установки имплантов: советы маммолога / © Credits

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Современная эстетическая хирургия открывает для женщин новые возможности не только изменить внешность, но и повысить самооценку, вернуть уверенность в себе после родов, похудения или возрастных изменений. Одной из самых популярных процедур остается установка грудных имплантов. Однако важно помнить, это не просто косметическое изменение, а полноценное хирургическое вмешательство, которое требует обдуманного подхода, квалифицированного врача и грамотной реабилитации. Маммолог Оксана Гаращенко поделилась профессиональным взглядом на то, как выглядит реабилитация после импланта

Это больше, чем «просто сделать грудь»

Многие женщины обращаются за установкой имплантов и воспринимают эту процедуру как быстрый путь к желаемой форме груди. Однако, как отмечает Оксана Гаращенко, успешная операция зависит не только от выбора имплантов, но и от глубокого понимания анатомии, правильной хирургической техники и тщательного послеоперационного ухода.

Что влияет на результат

Предоперационная консультация. Это не просто «осмотр», это детальный диалог между врачом и пациенткой. Женщина высказывает свои ожидания относительно формы, объема и натуральности, а хирург оценивает тип фигуры, тканей, мышц и подбирает оптимальный тип имплантов, место их установки (под мышцу или под железу) и способ хирургического доступа (через ареолу, под грудью и т.д.).

Разметка перед операцией. Это не просто технический момент, от точности разметки зависит симметрия, естественность и эстетический вид груди после операции.

Хирургическая техника. Хирург должен не только точно установить имплант, но и учесть, как он будет взаимодействовать с тканями и мышцами во время движения. Это критически важно для снижения боли в первые дни реабилитации.

Почему после имплантов может быть больнее, чем после подтяжки груди

Большинство женщин испытывает больший дискомфорт после установки импланта под мышцу (а именно так происходит чаще всего), чем после операции по подтяжке молочных желез. И этому есть физиологическое объяснение.

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«Грудная мышца — это активная структура, которая не предназначена для удержания постороннего объекта под собой. Когда имплант расположен под мышцей, он меняет ее естественное положение, это вызывает мышечное напряжение — так называемую мышечную контрактуру. Любое движение в первые дни провоцирует сокращение мышцы и женщина чувствует резкую боль или давление» — объясняет Гаращенко.

Этот период длится примерно 5-10 дней, после чего боль постепенно утихает. Но все зависит от индивидуального болевого порога и активности самой женщины.

Как выглядит реабилитация

Первая неделя

Самый интенсивный период боли и дискомфорта.

Желательно избегать активных движений руками.

Нужно носить компрессионный бюстгальтер 24/7.

Не рекомендуется садиться за руль или выполнять бытовые дела самостоятельно.

Вторая неделя

Боль значительно уменьшается.

Женщина постепенно возвращается к легкому движению.

Большинство уже чувствуют себя хорошо, но физические нагрузки — еще под запретом.

Третья-четвертая неделя

Можно возвращаться к офисной работе.

Физическая активность — только легкая, без нагрузки на грудные мышцы.

Импланты начинают «оседать» на естественное место.

Полное восстановление

Наступает примерно через 6-8 недель, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Возвращение к тренировкам и активной жизни должно быть поэтапным и согласованным с хирургом.

Что поможет быстрее выздороветь

Питание: белок, железо и витамин С способствуют заживлению.

Вода: пейте достаточно, чтобы уменьшить отеки.

Специальный бюстгальтер: поддерживает импланты в правильном положении.

Сон на спине: по крайней мере 2-3 недели.

Увлажнение кожи и массаж (по назначению врача): снижают риск образования рубцов и капсулярной контрактуры.

Мастопексия

Подтяжка (мастопексия) — менее травматичная процедура, ведь не предусматривает установку импланта под мышцу. Восстановление, как правило, быстрее и менее болезненное. Но здесь все зависит от индивидуальных потребностей: если женщина хочет увеличить объем груди, без импланта не обойтись.

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«Каждая операция — это ответственность, но и возможность улучшить качество жизни и самооценку. Вы имеете право быть красивой, здоровой и довольной собой. Просто выбирайте врача с опытом и не забывайте — реабилитация так же важна, как и само вмешательство», — заключает Оксана Гаращенко.

Пластика груди — это не только о красоте, но и о заботе о себе, своем теле и внутреннем состоянии. Реабилитация после установки имплантов требует терпения, понимания физиологии процесса и внимательного отношения к себе. Правильное питание, уход, ограничение физических нагрузок и поддержка со стороны врача — все это создает условия для быстрого и безопасного восстановления.