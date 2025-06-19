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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Совбез ООН собирает экстренное заседание по Украине— причина

Глава МИД Украины напомнил о 100 днях, как Киев согласился на предложение США о полном прекращении огня.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Совбез ООН собирает экстренное заседание по Украине— причина

Совет безопасности ООН собирает экстренное заседание

Совбез ООН собирает экстренное заседание из-за массированной атаки РФ на Украину 17 июня.

Об этом в соцсети Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы ожидаем, что члены Совбеза ООН займут принципиальную позицию по поводу российских ударов, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и усиления Украины, включая дополнительные возможности противовоздушной обороны», — написал Сибига.

Он напомнил, что 100 дней с тех пор, как Киев согласился на предложение США о полном прекращении огня, уже прошли.

«К сожалению, Москва продолжает отвергать ее и усиливает террор против гражданского населения. Только давление может заставить Россию избрать мир вместо войны», — подчеркнул Сибига.

Он также отметил, что война РФ против Украины остается «серьезной угрозой глобальной стабильности». Ведь безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана, поскольку Кремль, а также Тегеран и Пхеньян работают вместе, чтобы взорвать международный мир и безопасность.

«Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противодействовать этим угрозам», — добавил он.

Напомним, 17 июня Киев направил запрос о созыве срочного заседания Совбеза ООН из-за очередных массированных российских атак по Украине.

В ночь на 17 июня РФ нанесла масштабный удар дронами и ракетами по Киеву.

Известно о 28 погибших и еще более 140 раненых. В семи районах столицы зафиксировали пожары и повреждения построек. В частности, в Соломенском районе было разрушено общежитие Киевского авиационного института, а также разрушен целый подъезд жилого девятиэтажного дома.

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