Рада безпеки ООН збирає екстрене засідання

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Рада безпеки ООН збирає екстрене засідання через масовану атаку РФ на Україну 17 червня.

Про це у соцмережі Х повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

«Ми очікуємо, що члени Ради безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та посилення України, включаючи додаткові можливості протиповітряної оборони», — написав Сибіга.

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Він нагадав, що 100 днів відтоді, як Київ погодився на пропозицію США щодо повного припинення вогню, вжне минули. І це мало б прокласти шлях до «справжнього мирного процесу».

«На жаль, Москва продовжує відкидати її та посилює терор проти цивільного населення. Тільки тиск може змусити Росію обрати мир замість війни», — наголосив Сибіга.

Він також зауважив, що війна РФ проти України залишається «серйозною загрозою для глобальної стабільності». Адже безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов’язана, оскільки Кремль, а також Тегеран та Пхеньян працюють разом, щоб підірвати міжнародний світ та безпеку.

«Ми повинні залишатися єдиними та працювати разом, щоб протидіяти цим загрозам», — додав він.

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Нагадаємо, 17 червня Київ надіслав запит щодо скликання термінового засідання Ради безпеки ООН через чергові масовані російські атаки по Україні.

У ніч проти 17 червня РФ завдала масштабного удару дронами та ракетами по Києву.

Відомо про 28 загиблих та ще понад 140 поранених. У семи районах столиці зафіксували пожежі та пошкодження будівель. Зокрема, у Солом’янському районі було поруйновано гуртожиток Київського авіаційного інституту, а також зруйновано цілий під’їзд житлового дев’ятиповерхового будинку.

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